'Если даже Путин смирился...' Зеленский заявил, что позиция Венгрии по вступлению Украины в ЕС выглядит странной

Из Москвы начали звучать заявления о том, что Кремль якобы не против вступления Украины в Европейский Союз. На этом фоне сопротивление некоторых западных стран, особенно Венгрии, относительно этой возможности "выглядит действительно странным".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. 5 сентября он, а также президент Европейского совета Антониу Кошта провели совместную пресс-конференцию после переговоров в Ужгороде. Соответствующее видео опубликовал YouTube-канал ОП.

Не все европейские страны хотят присоединения Киева

Глава украинского государства заявил, что наше будущее членство в ЕС поддерживается, в частности, Соединенными Штатами. США считают, что безопасность каждого на нашем континенте должна быть общим европейским делом.

"Также наконец мы слышим сигнал из России, что они уже воспринимают членство Украины в Евросоюзе", – указал президент.

Он добавил: агрессор воспринимает реальность с большой задержкой. "Еще с 2013 года Россия шла к этой простой мысли. Но сейчас это надо услышать и некоторым другим большим друзьям России в Европе", – сказал Зеленский.

"Если уже даже Путин не возражает, то позиции некоторых стран, особенно Венгрии, относительно кластеров переговоров выглядят действительно странно. Вчера (4 сентября. – Ред.), кстати, в разговоре с президентом Трампом много было об энергетической безопасности и как уменьшить российские доходы. Трамп был недоволен тем, что европейцы покупают российские нефть и газ", – продолжил глава государства.

Он уточнил, что в этом списке есть Словакия и Венгрия. Позже в пятницу, 5 сентября, запланирована встреча Зеленского со словацким премьер-министром Робертом Фицо. Среди тем обсуждения будет, в частности, энергетическая независимость от РФ.

"Надеемся очень, что другие наши соседи также услышат соответствующие сигналы. Мы подробно говорили сегодня с президентом Кошту о том, что происходит в переговорах о членстве, также скоординировали наши шаги", – отметил президент Украины.

Добавим: 4 сентября Владимир Зеленский и Антониу Кошта вместе посещали Париж, чтобы поучаствовать в заседании "коалиции желающих". Уже на следующий день политики встретились в Ужгороде, чтобы обсудить российскую неспровоцированную войну, помощь нашей стране и перспективы вступления в ЕС.

