"Остались три документа": в Еврокомиссии сказали, когда дадут окончательный зеленый свет на €90 млрд для Украины

Европейская комиссия продолжает подготовку к выделению Украине кредита на 90 млрд евро. Для окончательного согласования осталось завершить работу над тремя документами.

Об этом 18 мая в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари. По словам представителя Еврокомиссии, переговоры продвигаются успешно. Он отметил, что стороны уже достигли заметного прогресса, хотя окончательное решение пока не приняли.

Уйвари рассказал о ситуации во время брифинга в Брюсселе. Он уточнил, что для запуска кредита необходимо завершить подготовку меморандума о взаимопонимании, кредитного соглашения и поправок к украинскому плану.

"Мы еще не совсем готовы, но достигли значительного прогресса. Дайте нам немного времени, и тогда, надеюсь, очень скоро мы сможем дать вам окончательный зеленый свет по этому вопросу", – сказал он.

Представитель Еврокомиссии также пояснил, что наибольший прогресс пока есть именно по меморандуму о взаимопонимании. Документ базируется на трех ключевых условиях: наличии программы МВФ, проведении экономических реформ и соблюдении политических условий. Программа МВФ в Украине уже действует.

Напомним, 23 апреля Европейский совет одобрил предоставление Украине кредита на 90 млрд евро. Погашение этих средств планируют осуществлять за счет будущих репарационных выплат со стороны РФ.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ранее заявляла, что ЕС ожидает провести первые выплаты уже на этой неделе. А президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала о возможном поступлении первых 6 млрд евро уже в текущем квартале.

Процесс запуска финансирования некоторое время оставался заблокированным из-за позиции Венгрии. Пророссийский премьер-министр Виктор Орбан выступал против поддержки пакета из-за спора вокруг нефтепровода "Дружба".

Как сообщал OBOZ.UA, из-за препятствий со стороны некоторых стран Европейского Союза первый транш в рамках кредита на 90 млрд евро поступит позже, чем ожидалось. Это решение официально утвердили в Еврокомиссии, хотя конечный срок транзакции по-прежнему это первое полугодие 2026-го.

