Особое внимание – Бахмуту, где наши воины противодействуют попыткам врага окружить город и сломать оборону, – Зеленский о Ставке

Глава государства Владимир Зеленский поделился подробностями Ставки главнокомандующего, созванной 6 февраля для обсуждения ситуации на передовой. Также руководители украинской разведки предоставили важные сведения о стратегических планах оккупантов.

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Традиционное обращение президента в финале рабочего дня опубликовала пресс-служба его Офиса. Он поблагодарил воинов Украины, которые ежедневно рискуют жизнями, проявляя мужество и патриотизм в прямом сопротивлении сильному и опасному противнику (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На сегодняшней Ставке было много вопросов. Ключевой – действия на передовой, в Донецкой области и других направлениях. Особое внимание – Бахмуту и попыткам оккупанта оцепить город и сломать там оборону. Противодействуем", – коротко резюмировал Зеленский.

Сам президент и военное командование обсудили также снабжение бойцов боеприпасами. По словам президента, ключевым фактором обороны остается непрерывное поступление артиллерии.

"Также усиливаем наши управленческие позиции. В ряде регионов – приграничных и прифронтовых – назначаем руководителей с военным опытом. Тех, кто может проявить себя наиболее эффективно в защите от существующих угроз. О каждом таком решении буду информировать отдельно наших граждан", – обозначил он.

Также Зеленский в своем обращении уделил внимание трагическому землетрясению в Турции и Сирии, где жертвами стихии стали почти 2000 человек. В первые часы после происшествия Киев официально обратился к Анкаре с предложением поддержки в проведении соответствующей спасательной операции.

"Сегодня очень грустные новости из Турции и территории Сирии. Там произошло мощное землетрясение. Многие погибшие. Тысячи домов разрушены. Мои искренние соболезнования господину президенту Эрдогану, а также тем в сирийском обществе, кто потерял близких, кто потерял дом", – сказал глава украинской нации.

Президент заметно обеспокоен сложной энергетической ситуацией в Одесском регионе после масштабной аварии на подстанции. К ликвидации привлечены все соответствующие службы и чиновники, однако ряд домов по-прежнему остаются без света.

"Ремонтные работы уже дали часть необходимого результата, есть поставки генераторов и энергетического оборудования в область и город. На данный момент в значительной части Одесского региона есть отключение. Мы делаем все, чтобы дать людям электричество. Еще раз спасибо каждому и каждому, кто вовлечен в эту работу", – заключил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации Генштаба, 6 февраля российские захватчики совершили 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданским объектам населенных пунктов Голая Пристань и Херсон. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть жертвы среди гражданского населения.