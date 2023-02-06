Зеленский собрал Ставку главнокомандующего: обсудили ситуацию на фронте и планы врага

В понедельник, 6 февраля президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, чтобы обсудить с военным командованием ситуацию на фронте. Участники уделили особое внимание позициям сил обороны на Бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами.

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Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Президент заслушал информацию от разведки о возможных действиях врага в ближайшее время.

"Также участники заседания рассмотрели вопрос о кандидатурах для назначения на должности глав областных военных администраций в ряде регионов", – указано в сообщении.

Традиционно на Ставке находились глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующие родами войск и оперативных направлений. Присоединились к основным участникам и члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним, что Зеленский может приехать на саммит Европейского Союза в Брюссель, который состоится на этой неделе. Но из соображений безопасности поездка украинского лидера способна сорваться.

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