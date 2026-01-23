"Основной для объединенных сил Европы могла бы быть украинская армия": Зеленький назвал условие и главные вызовы

Украинская армия является крупнейшей и самой опытной в Европе благодаря реальному боевому опыту, однако ее интеграция в объединенные силы ЕС пока невозможна. Владимир Зеленский объяснил, что ключевыми преградами остаются время, война и отсутствие подготовленной финансовой базы.

Видео дня

Такое заявление Владимир Зеленским сделал во время общения с журналистами. Он добавил, что в возможных объединенных силах Европы, что именно украинская армия могла бы стать их основой.

Президент считает, что это осознают все европейские партнеры, ведь ни одна другая армия континента не имеет такого масштаба и опыта современной войны.

"Честно говоря, все понимают, что у нас сегодня самая большая и самая опытная армия с реальным опытом войны. Основой для объединенных сил Европы могла бы быть именно украинская армия. Но для этого нужны юридические и бюрократические шаги, а также стабильные источники финансирования, на которые сейчас просто нет времени, потому что мы сосредоточены на фронте", – заявил президент.

Зеленский отметил, что после завершения войны Украина бесспорно присоединится к формированию общей европейской структуры безопасности. В то же время он отметил, что Европа уже сейчас может сделать ключевой вклад – подготовить финансовую базу для сохранения военного потенциала.

Президент обратил внимание на риск потери боевого опыта после войны, когда часть военных может вернуться к гражданской жизни. По его словам, сохранение ядра профессиональных военных требует дополнительной финансовой поддержки и мотивации. Именно это, подчеркнул Зеленский, позволит не только удержать людей с уникальным опытом, но и передать знания, технологии и навыки другим армиям Европы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что переговоры с Дональдом Трампом по гарантиям безопасности Украины и урегулирования ситуации на Донбассе проходят успешно. Он подчеркнул, что ключевой документ о гарантиях безопасности уже готов и ждет подписания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!