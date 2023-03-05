Блог | Александр Кирш: "Ошибочное" убийство любого путинского двойника: последствия

В марте такой вопрос является актуальным как никогда, ибо именно в этом месяце: умер Иван Грозный; убили Павла I и Александра II; принудили к отречению Николая II; умерли сталин (или помогли?) и (заодно уж) Черненко — то есть март для мордорских правителей это месяц достаточно знаковый.

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Нет сегодня в мире человека, скорейшей смерти которого желало бы больше людей, чем путин. Но часто можно услышать и такое: А вдруг убьют вместо него двойника?

Отвечаю: Ну и что?

В моральном плане — человек, замещающий пуйло, это такая же дрянь, как и он сам, добровольный и всё понимающий соучастник всех его преступлений, сознательно взявший на себя такую ответственность.

В плане же чисто прикладном — ПРИЛЮДНОЕ убийство "не того" ничуть не хуже убийства путина настоящего.

Во-первых, далеко не факт, что о неподлинности убитого будет официально сообщено. Тут могут как просто воспользоваться случаем и под шумок ликвидировать "настоящего" (это если он вообще ещё настоящий!), так и сделать то же самое, но уже ввиду крайней нежелательности последствий официального признания былой "царской ненастоящести".

Во-вторых же, если о том, что убили "не того", будет всё же официально объявлено, последствия и в самом деле будут для мордора катастрофическими и даже, возможно, гораздо хуже, чем если бы пришили "кого надо", — и во внутриполитическом аспекте, и в международном.

Это кто же правил страной? Где и когда был "тот", а где и когда — "не тот"?

А "тот" ли сейчас или убили подлинного, а сейчас — самозванец?

А кто и когда вёл международные переговоры? Кто подписывал договоры и прочие документы? Какова теперь их юридическая сила?

И где, наконец, тогда уж неопровержимые доказательства того, где и когда был [не]настоящий и кто из них — сейчас?

А кто принимал решение дурачить народ и весь мир? Как можно после этого дальше вообще кому-то доверять в оркостанском руководстве?

А у кого ядерная кнопка? А у кого была? А доказательства?

Да любой развал россии покажется мелочью по сравнению с этим всем! Хотя, с другой стороны, получится, что раз развал этот уже случился, то он уже произошёл и теперь его можно не бояться!

При этом есть один маленький нюанс. Если при ликвидации не заморачиваться, кто настоящий, а кто нет, озаботившись вместо этого лишь обязательной прилюдностью такой ликвидации (массовое сборище, прямой эфир), а также (если надо) анонимностью ликвидаторов (весь мир дружно скажет: "Не мы!!!"), то шансы на успех заметно возрастают: ведь ненастоящих — больше!!! И охраняют их далеко не так!!!

Середина марта, когда убили Юлия Цезаря, называлась "мартовские иды". Путиноподобные мартовские гниды — в ожидании своего последнего приключения.

А там, кстати, если случайно подвернётся подлинный, тоже не так плохо.

Слава Украине!