'Осень будет чрезвычайно важна': Зеленский анонсировал перезагрузку власти на всех уровнях

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые решения во всех эшелонах власти. А именно, в правительстве, в Офисе президента и в органах местной власти.

Видео дня

Об этом глава государства сообщил в своем последнем обращении к стране. Зеленский назвал это "перезагрузкой власти в Украине" и предупредил, что осень для украинцев "будет чрезвычайно важна".

"Наши государственные институты должны быть настроены так, чтобы Украина достигла всех результатов, которые нам нужны – всем нам. Для этого мы должны усилить некоторые направления в правительстве. Уже подготовлены кадровые решения", – отметил президент.

Что касается увольнений и новых назначений в Офисе президента, то, по словам главы государства, он рассчитывает на усиление отдельных направлений нашей внешней и внутренней политики.

Зеленский объяснил необходимость "перезагрузкой власти в Украине" несколькими вызовами перед государством.

"Первое – нужно больше взаимодействия между центральной властью и общинами. Особенно сейчас, во время подготовки к зимнему сезону. Второе – Украина уже достигла значительных результатов в оборонном производстве. И это нужно усиливать на всех уровнях, в частности так, чтобы было проще привлекать инвестиции партнеров в наши стратегические отрасли промышленности Третье – намного усилить нашу работу с НАТО; За нее будет персональная ответственность. И пятое – нужно объединить все, чего Украина достигла в отношениях с партнерами – доверие к Украине, отношения с партнерами – и те задачи, которые перед нашим государством в противодействии российской пропаганде, а также в защите украинской. культурного наследия", – отметил он.

По словам президента, Украине "нужен новый уровень одновременно информационной работы, культурной и дипломатической".

Как сообщал OBOZ.UA, в Верховную Раду уже поступили заявления об отставке от нескольких чиновников. В частности, речь идет о трех министрах, вице-премьер-министре, а также председателе Фонда государственного имущества – более подробно об этом читайте здесь.

В целом же более 50% штата украинского правительства претерпевают изменения. В среду, 4 сентября, ожидается день увольнений министров, а на следующий день, 5 сентября – день новых назначений, заявил глава фракции "слуг" в парламенте Давид Арахамия. Он также сказал, когда будет известен окончательный перечень министров, которые уйдут в отставку.

Напомним также, что в понедельник, 2 сентября, Владимира Кудрицкого уволили с должности председателя правления НЭК "Укрэнерго". Соответствующее требование выдвинули на Ставке верховного главнокомандующего.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!