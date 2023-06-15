'Оружие, боеприпасы и членство в НАТО': Зеленский провел содержательные переговоры с Дудой

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой. Они обсудили ситуацию на передовой, потребности наших Сил обороны в оружии и боеприпасах, а также подняли вопрос членства Украины в НАТО.

Видео дня

Об этом Зеленский рассказал в среду, 14 июня, в своем вечернем обращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он отметил, что их разговор длился час.

"Поблагодарил за выполнение предварительных оборонных договоренностей. Конечно, в каждом разговоре уделяем большое внимание долгосрочной безопасности и гарантиям мира, и не только для нас. И всегда результативно", – сказал глава государства.

Отдельно президенты обсудили вступление Украины в Североатлантический альянс. По словам Зеленского, Польша полностью реалистично воспринимает объективную потребность в членстве нашей страны в НАТО.

Сейчас страны работают над этим вопросом вместе в преддверии саммита Альянса в Вильнюсе, который состоится в июле.

"Это именно тот момент, когда должны быть полностью разбиты российские предположения, что якобы кто-то в НАТО до сих пор боится России. Такие предположения подпитывают российские агрессивные амбиции. Должны и можем их обезвредить. Спасибо Польше за поддержку Украины и реального усиления НАТО", – подчеркнул президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда заявил, что на саммите НАТО, который будет проходить с 7 по 11 июля в столице Литвы Вильнюсе, должно быть принято четкое решение о членстве Украины в Альянсе.

Понятная перспектива членства в этом военно-политическом союзе является наибольшим ожиданием Украины и должна стать одной из главных задач саммита.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!