Орбан заявил, что ЕС и Украина 'объявили войну' Венгрии, и вспомнил о выборах

Идея "авансового" вступления Украины в Европейский Союз угрожает суверенитету Венгрии и вызывает напряжение в отношениях с Брюсселем. Планы обойти венгерское вето относительно вступления Украины – серьезный вызов национальной политике Будапешта.

Об этом в своих соцсетях написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В заметке он прокомментировал публикацию Politico о возможном "авансовом" вступлении Украины в ЕС. Он назвал издание "официальным изданием брюссельской элиты".

"Официальное издание брюссельской элиты Politico опубликовало последний военный план Брюсселя и Киева – план Зеленского из пяти пунктов. Они решили, что Украина будет принята в Союз уже в 2027 году. Этот новый план является открытым объявлением войны Венгрии", – говорится в заметке политика.

Орбан отметил, что Брюссель и Украина игнорируют волю венгерского народа и стремятся устранить правительство страны. На этом фоне венгерский премьер призвал граждан поддержать партию "Фидес" на апрельских выборах. Он назвал ее "единственной силой, стоящей между Венгрией и правлением Брюсселя" и гарантирующей суверенитет.

Орбан подчеркнул, что без этого вмешательства Будапешт может остаться за пределами европейского процесса, что, по его мнению, угрожает национальным интересам страны.

"Они (Брюссель и Киев. – Ред.) хотят, чтобы к власти пришла партия "Тиса", потому что тогда больше не будет вето, никакого сопротивления и никакого уклонения от вмешательства в их конфликт. В апреле этого года на выборах венгры должны остановить их. "Фидес" – единственная сила, стоящая между Венгрией и брюссельским правлением, и единственная гарантия венгерского суверенитета", – написал премьер.

Добавим, что в материале Politico говорится об идее "авансового" вступления Украины, что позволило бы частичное членство в ЕС уже к 2027 году, без смягчения требований в ключевых принципиальных вопросах. Кроме того, издание описывает три сценария действий ЕС относительно неуступчивости Венгрии в процедурных решениях для дальнейшей евроинтеграции Украины, из которых первый предусматривает возможное поражение Орбана на апрельских выборах.

Напомним, ранее Виктор Орбан заявлял, что Венгрии без "дешевой российской энергии" якобы грозит стремительный рост цен на все, в том числе – на коммунальные услуги. Украина якобы требует от Брюсселя "отключить Венгрию от дешевой российской энергии" – речь идет о газо- и нефтеснабжении, – что грозит неизбежным ростом сумм в счетах венгров за коммунальные услуги.

Также OBOZ.UA сообщал, что премьер-министр Венгрии заявил, мол, вступление нашего государства в Европейский Союз будет означать автоматическое втягивание членов Альянса в войну с Россией.

