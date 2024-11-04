Орбан заявил, что ЕС будет вынужден пересмотреть поддержку Украины в случае победы Трампа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Европейскому Союзу придется пересмотреть политику поддержки Украины. По его словам, сейчас ЕС якобы "несет бремя войны в одиночку".
Также политик добавил, что если Трамп победит на выборах, тогда "Америка станет сторонником мира". Об этом сообщает Reuters.
Глава венгерского правительства заявил, что Европа "не сможет вынести бремя войны в одиночку" при президенте Трампе. Орбан выступает против военной помощи Украине и ясно дал понять, что Трамп разделяет его взгляды и будет вести переговоры о мирном урегулировании для Украины.
"Мы в Европе должны осознать, что если в Америке будет президент, выступающий за мир, в чем я не только уверен, но и трактую цифры именно так... если произойдет то, чего мы ожидаем, и Америка станет сторонником мира, то Европа не сможет оставаться сторонником войны", – заявил Орбан.
Стоит отметить, что на следующей неделе в Будапеште состоится встреча европейских лидеров, на которой Украина будет одним из главных пунктов повестки дня. Речь идет о заседании Европейского политического сообщества и более неформальной встречи лидеров ЕС.
Орбан подчеркнул, что на этих встречах речь будет идти в том числе об изменении политики ЕС в отношении Украины, если победу на выборах одержит Трамп.
"Европа не может нести бремя войны в одиночку, и если американцы перейдут к миру, то нам тоже придется адаптироваться, и именно это мы обсудим в Будапеште", – сказал премьер Венгрии.
Напомним, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в очередной раз повторил один из самых популярных месседжей его избирательной кампании – о том, что способен "мгновенно остановить войну в Украине".
Ранее сообщалось, что в случае победы республиканца Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, президент Украины Владимир Зеленский сможет найти общий язык с новым главой Белого дома. Более того, ряд украинских чиновников предполагают, что, возможно, радикальные перемены были бы полезны.
Как писал OBOZ.UA, последний опрос The Wall Street Journal показал, что в семи ключевых штатах США, которые могут определить результат президентских выборов, избиратели предпочитают Дональда Трампа в вопросах разрешения войны в Украине и кризиса на Ближнем Востоке. В то же время опрос Economist YouGov показал, что Камала Харрис лидирует с 49% голосов против 45% за Трампа.
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