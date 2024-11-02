'Оба любят простые решения': бывший чиновник убежден, что Зеленский найдет общий язык с Трампом – WP

В случае победы республиканца Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, президент Украины Владимир Зеленский сможет найти общий язык с новым главой Белого дома. Более того, ряд украинских чиновников предполагают, что, возможно, радикальные перемены были бы полезны.

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При этом некоторые источники в Офисе президента признаются, что видят плюсы в случае победе Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.

Украинские чиновники отвергают идею о том, что победа Трампа будет катастрофой для Киева. В офисе Зеленского царит оптимизм относительно того, что украинский президент мог бы повлиять на Трампа, если бы они наладили личные связи.

"Зеленский всегда видел сходство между собой и Трампом, что, по мнению украинского президента, поможет им построить хорошие отношения. Оба пришли к власти с нетипичным бэкграундом вне политической системы: Трамп был выходцем из делового мира, а Зеленский был актером и комиком. Зеленский и его команда любят простые решения, а Трамп – парень простых решений", – сообщил чиновник.

В свою очередь директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий заявил, что будущее Украины потенциально зависит от этих выборов в США. Также он подчеркнул, что социологи не заметили никаких реальных предпочтений в отношении кандидатов.

"У вас есть администрация Байдена-Харрис, и люди могут предсказать их действия. Но есть также определенное чувство разочарования. У вас есть сильные слова, но люди расстроены тем, что за ними не следуют сильные действия", – объяснил Грушецкий.

Напомним, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в очередной раз повторил один из самых популярных месседжей его избирательной кампании – о том, что способен "мгновенно остановить войну в Украине".

Как писал OBOZ.UA, последний опрос The Wall Street Journal показал, что в семи ключевых штатах США, которые могут определить результат президентских выборов, избиратели предпочитают Дональда Трампа в вопросах разрешения войны в Украине и кризиса на Ближнем Востоке. В то же время опрос Economist YouGov показал, что Камала Харрис лидирует с 49% голосов против 45% за Трампа.

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