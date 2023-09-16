Орбан выдал в духе роспропаганды, что 'бедные дети Африки не получили украинского зерна'

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал экспорт украинского зерна по Черному морю "коммерческим проектом США". При этом политик выдал, что продукция якобы не попадает в страны Африки, а остается в Европе.

Более того, Обран считает экспорт украинского зерна "мошенничеством". Об этом он заявил в эфире венгерского телевидения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Орбан фактически повторил пропагандистский нарратив страны-террориста России о том, что украинское зерно якобы остается в Европе и не доходит до стран Африки. Политик выдал, что из-за этого "бедные дети не видят хлеба".

"Получается, что мы вывозим зерно из Украины, но оно не попадает в Африку. А трейдеры здесь, в Европе, имея более дешевое, чем венгерское, румынское и польское зерно вместо того, чтобы покупать наше зерно, начинают покупать более дешевое украинское зерно. Бедные африканские дети не видят от этого ни килограмма хлеба. Так что здесь налицо мошенничество", – заявил Орбан.

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Кроме того, венгерский премьер обвинил Европейскую комиссию в "мошенничестве" с экспортом украинского зерна. По мнению Орбана, продукция из Украины "оседает в Европе по низким ценам". При этом в российских пропагандистских традициях он обвинил во всех бедах США.

"Именно поэтому мы боролись в Брюсселе за то, чтобы украинское зерно не могло ввозиться в страны Центральной Европы и оставалось здесь. Нам приходится вести такие бои с Брюсселем каждый день. Брюссель просто не готов встать на сторону государств-членом и народов Европы, а представляет совсем другие интересы. В этом зерновом вопросе это не европейские, румынские, польские, венгерские, а скорее американские интересы", – выдал Орбан.

Напомним, в канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана выдали очередное абсурдное заявление о российско-украинской войне. Представитель главы правительства Гергей Гуляш заявил, что государству-террористу России якобы нужно предоставить "гарантии безопасности".

Глава венгерского правительства Виктор Орбан продолжает играть на руку диктатору Кремля Владимиру Путину и твердо заявил, что Западу следует пересмотреть свои отношения с Россией. В частности, международным партнерам Украины следует отказаться от убеждений о восстановлении ее территориальной целостности и вступления в НАТО.

Ранее Орбан назвал ложью позицию Соединенных Штатов, которые твердо убеждены в окончательной победе Украины над Россией на ее административных территориях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Орбан упрекнул Запад в поддержке Украины. По его словам, от данных действий страдают украинцы. По его словам, войну невозможно остановить мирным путем. Для этого должно быть "прекращение огня, и немедленно".