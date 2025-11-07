Орбан во время визита в США будет убеждать Трампа встретиться с Путиным – The Guardian

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправляется в Белый дом в пятницу, чтобы обсудить ряд международных и внутренних вопросов. Основной акцент встречи – попытка организовать саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Также Орбан собрался обсудить вопрос энергетических санкций США против России. Об этом сообщает The Guardian.

Что известно

Виктор Орбан посетит Белый дом в пятницу, пытаясь инициировать еще один саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который, по его мнению, мог бы способствовать завершению войны между Россией и Украиной.

Премьер Венгрии предлагал провести встречу в Будапеште и параллельно работает над получением от США освобождения от санкций на российские энергоносители, что станет испытанием для позиции Трампа в отношении Кремля.

По данным источников, главным приоритетом Орбана является обеспечение визита Трампа в Венгрию перед парламентскими выборами в апреле. Это позволит укрепить его позиции как государственного лидера и активизировать консервативную базу.

"Орбан хочет, чтобы Трамп приехал в Будапешт до выборов", – отметил источник из венгерского внешнеполитического ведомства.

Политологи называют такой визит "большой политической услугой" для Орбана, особенно учитывая, что Трампа не было на ряде международных мероприятий в Будапеште, включая конференции CPAC.

Критики часто называют Орбана "троянским конем" Путина в ЕС, в то же время он строит сеть ультраправых связей от Южной Америки до Европы. США довольно одобрительно оценивают венгерский опыт, называя страну "консервативным Диснейлендом".

Гергей Гуйяс, глава администрации Орбана, подчеркнул, что встреча в пятницу – это шанс "определить дорожную карту" для возможной встречи США и России, которая могла бы привести к мирному соглашению между Москвой и Киевом. Предыдущий саммит потерпел неудачу из-за жесткой позиции Сергея Лаврова в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио, но Орбан, вероятно, снова поднимет этот вопрос, стремясь поддержать имидж Трампа как международного миротворца.

Аналитики отмечают, что проведение такого саммита, с участием Трампа и Путина, может создать напряжение среди других европейских лидеров, особенно если Путина будут воспринимать как гостя ЕС с теплым приемом. Тем не менее после переизбрания Трампа Орбан играет меньшую роль как дестабилизатор в Европе, поскольку США тесно сотрудничают с другими европейскими лидерами.

Официальные представители США подчеркивают, что Трамп настаивает, чтобы Европа разорвала энергетические связи с Россией, и в качестве примера приводит Индию, которая пострадала из-за продолжения закупки российской нефти. В то же время европейские дипломаты остаются скептическими относительно возможностей выполнения таких требований.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал идею полного разрыва энергетических отношений с Россией "миром мечты", а Гуйяс добавил, что основная цель Венгрии – "получить освобождение от американских санкций, чтобы закупки российского газа и нефти могли продолжаться бесперебойно".

Что предшествовало

22 октября Дональд Трамп заявил, что отменил свою встречу с Владимиром Путиным, которая должна была состояться в венгерской столице Будапеште. Однако он подчеркнул, что такой саммит проведут в будущем.

"Мы отменили встречу с Путиным. Просто мне это казалось неправильным. Не было ощущения, что мы достигнем нужного нам, поэтому я отменил это. Но мы сделаем это в будущем", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, планы президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по достижению мира в Украине оказались под угрозой срыва после того, как российский диктатор продемонстрировал нежелание менять позицию. Мирная инициатива президента США, которая должна была стать прорывом, снова тормозит.

