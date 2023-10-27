'Орбан просто 'забронзовел': дипломат объяснил, как Украине строить отношения с Венгрией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который неоднократно делал антиукраинские заявления и продолжает встречаться с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным, за время, проведенное на должности, "забронзовел". Все шаги, которые он как политик делает сегодня – это популизм. Однако, несмотря на это, с ним все равно нужно разговаривать.

Об этом OBOZ.UA сказал дипломат Орест Климпуш, который был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Венгрии в 1997-2002 годах. Он напомнил, что раньше Орбан был либералом, частью молодого поколения политиков, и нормально относился к Украине и украинцам.

По словам Климпуша, Украина в вопросе отношений с другими государствами ищет аргументы. Позиция Киева всегда заключалась в том, что он готов учитывать позицию Будапешта, но при этом нуждается во взаимности.

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Дипломат отметил, что к переговорам с Венгрией следует подходить с позиции разума и с позиции будущего, а также быть готовыми на временные уступки (только если нам это будет выгодно в будущем). Он призвал обращать внимание не на одиозного Орбана, а нормальных людей с обеих сторон границы.

"Украина уже сформировалась как очень авторитетное государство на Европейском континенте. Наша победа еще не завершена, но мы уже такие. Венграм стоит понимать: это ваш сосед и вы должны быть заинтересованы в хороших взаимоотношениях с таким сильным государством. Должна быть позиция ума и аргументов. "Дорогу осилит идущий". Надо это начинать и убеждать настойчиво", – сказал Климпуш.

О чем Украине говорить с Венгрией

Дипломат выделил три темы, которые нужно поднимать в общении с Будапештом. Это русины в Венгрии, язык обучения в венгерских школах Закарпатья и Европейский транспортный коридор.

"Следует помнить и о восточной, горной части Венгрии, где проживает много русинов. Я езжу в эти горные села. Там дети ходят в начальных классах в русинские школы. Надо понимать это и не надо утверждать, мол это население какого-то другого племени. Это те же украинцы! Потому что венгры сегодня считают, что автохтонных украинцев на территории Венгрии нет. Они очень ошибаются. Потому как раз эти русины – это древние, автохтонные украинцы, они живут там испокон веков", – отметил экс-посол.

Он также напомнил, что в восточной Венгрии очень распространена греко-католическая вера, которую ввели именно русины-украинцы. Венгры одновременно считают греко-католическую веру своей, но утверждают, что автохтонных украинцев в Венгрии якобы нет. Это одна из проблем, которыми должны заниматься обе страны.

Также с Венгрией Украина должна говорить от имени украинских венгров, которым вредят действия властей Орбана. А именно вредны претензии, которые они имеют относительно украинского языка обучения в венгерских школах.

"Исторически так у многих есть – венгерские меньшинства на территории Румынии и Словакии. Но словаки, а тем более румыны ничем не уступают Венгрии. А Украина должна быть исключением из-за венгров Закарпатья? Конечно, нет. Поэтому я считаю, что Украине следует обратить внимание на исторический аргумент – вопрос горной Венгрии, где проживают русины-украинцы. И стоит говорить о том, что в больших городах Венгрии должны быть школы с украинским языком обучения – хотя бы по одной на город", – говорит Климпуш.

Также важным вопросом есть приграничная территория, а именно совместное использование реки Тиса, строительство водохранилища, очистных сооружений, а также переработка мусора. Кроме того, проблемой для связи Киева и Будапешта является то, что у нас с Венгрией нет больших автомобильных переходов на границе.

"Еще с 1990-х идет речь о строительстве 5-го транспортного Европейского коридора. Венгры с тех пор построили 4-полосную дорогу на 150 км, но не довели 20 км до границы с Украиной. В то же время наше государство никак не может начать строить эту дорогу. А нам необходимо выйти на границу с большой дорогой через горы Карпаты. За финансирование таких проектов мы вместе с Венгрией могли бы бороться в ЕС. Конечно, это после того, как наши отношения станут конструктивными", – добавил дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное антиукраинское заявление. Он издал, что "совершенно очевидно", что Украина вроде бы не сможет победить в войне с Россией и снова расхвалил президента РФ Владимира Путина.

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