Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает делать заявления, направленные против Европейского Союза. Он заявил, что Венгрия "могла бы и не подавать заявку" на вступление в ЕС, если бы в 2004 году он был "таким, каким является сегодня".

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По словам Орбана, членство Венгрии в Евросоюзе он также обсуждает с президентом США Дональдом Трампом, который, мол, "часто звонит и спрашивает, когда Венгрия покинет ЕС". Об этом Орбан заявил на днях на форуме в окрестностях Будапешта, сообщает Euronews.

"Орбан последовательно придерживается своей евроскептической позиции. По его словам, если бы в 2004 году ЕС был таким, каким он является сегодня, Венгрия могла бы и не подавать заявку. Орбан на форуме в Пилисвёрёшваре в окрестностях Будапешта, где помимо внутренней политики обсуждались и текущие внешнеполитические дилеммы, а одной из главных тем стал Европейский Союз, заявил, что президент США Дональд Трамп часто звонит ему по телефону и спрашивает, когда Венгрия покинет ЕС", – отмечено в материале.

Глава венгерского правительства также сообщил, что в ответ на вопросы Трампа рассказал ему, что 85% своей продукции Венгрия продает в пределах ЕС.

Когда же вопрос, который якобы постоянно задает Орбану Трамп, ему адресовали и зала форума, Орбан ответил, что "идея такого характера и специфики может быть принята только после долгого и тщательного рассмотрения".

"Если же он решит, что стоит уйти, то просто должен будет проявить инициативу. Однако, по словам премьер-министра, этот момент еще не достигнут: "nix ugribugri", – пишет Euronews.

Издание добавляет, что переговоры о вступлении Венгрии в ЕС были начаты в 1998 году, еще до прихода Орбана к власти. Однако известный своей "евроскептической позицией" действующий премьер страны в те времена "продолжил х с тем же энтузиазмом, что и его предшественники".

"Венгрия вступила в Европейский союз 1 мая 2004 года, за четыре месяца до отставки социалистического премьер-министра Петера Меддьеши", – резюмировали в Euronews.

Напомним, 22 апреля стало известно, что Орбан демонстративно проголосовал против Украины в ЕС. Глава венгерского правительства публично продемонстрировал свое негативное отношение к перспективам членства Украины в Европейском Союзе. Он считает, что этот шаг может иметь негативные последствия не только для Венгрии, но и всего региона, ставя под угрозу экономическую стабильность его страны.

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