Орбан пожаловался, что украинцы уже угрожают его семье: какие 'доказательства' привел

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинцы якобы угрожают его семье, в частности детям и внукам. По его словам, у них всех все хорошо, "но всему есть свой предел".

Видео дня

Об этом Орбан написал 11 марта в Facebook. В качестве "доказательства" он опубликовал видео, на котором звонит своим родным и говорит с ними об угрозах.

"Слушай, ты, наверное, увидишь в новостях, что украинцы здесь угрожают не только мне, но и вам тоже. Моим детям и внукам. Поэтому я просто звоню тебе, чтобы ты не пугалась. Если что-то не так или ты что-то увидишь, скажи мне, но я думаю, что к этому следует отнестись серьезно, но тебе не стоит пугаться, хорошо? Береги себя", – говорил Орбан своей жене.

Он заявил, что "в такие моменты семья сплачивается". Премьер отметил, что попросил свою семью серьезно отнестись к этим угрозам, но не бояться.

"Они не испугались, хотя это необычно в нашей жизни, но мы придумаем, как к этому приспособиться. Моя жена, несомненно, будет играть в этом ключевую роль", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия уже запретила экспорт дизельного топлива в Украину и может ограничить транзит других товаров. На такие шаги венгерский премьер-министр Виктор Орбан готов пойти, чтобы заставить Украину относить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Венгерские власти также не собираются возвращать $40 млн, 35 млн евро и 9 кг банковского золота, изъятые у инкассаторской службы Ощадбанка. Украина может получить средства только после восстановления транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!