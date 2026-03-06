"У украинцев деньги закончатся быстрее, чем у нас – нефть": Орбан угрожает перекрыть транзит товаров в Украину

Венгрия уже запретила экспорт дизельного топлива в Украину и сейчас может ограничить транзит других товаров. На такие шаги венгерский премьер-министр Виктор Орбан готов пойти, чтобы заставить Украину относить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Видео дня

Заявление Орбана распространил пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач. Он объяснил, на каких позициях стоит венгерская власть:

закупка дешевых российских энергоресурсов;

запрет финансирования Украины;

противостояние вступлению Украины в Европейский Союз.

Орбан заявил, что нет никаких технических препятствий для транзита российской нефти в Венгрию. Поэтому, по его словам, перекрытие российской "трубы" является политическим решением Украины.

Венгерский премьер отмечает, что его страна имеет действующие контракты и законтрактованные объемы нефти, из-за чего имеет право ее получать, тогда как Украина имеет международное обязательство разрешить транзит. Поэтому Орбан угрожает использовать все доступные инструменты в Брюсселе и за его пределами для разрешения этой ситуации.

"Если они шантажируют венгров, они не могут ожидать от нас финансовых решений в поддержку Украины", – сказал глава правительства.

Он напомнил, что его страна уже приостановила поставки бензина и дизельного топлива в Украину. Кроме того, Будапешт готов приостановить "другие важные для Киева транзитные договоренности", пока не восстановится транзит по российскому нефтепроводу.

"У украинцев закончатся деньги быстрее, чем у нас закончится нефть", – сказал Орбан.

Что предшествовало

Нефтепровод "Дружба" был поврежден 27 января в результате целенаправленного попадания российского беспилотника. После этого Украина прекратила транспортировку нефти через "Дружбу". На возобновлении работы нефтепровода категорически настаивают Венгрия и Словакия.

Но Виктор Орбан заявил, что, мол, со спутника нефтепровод выглядит неповрежденным. Как пояснил вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль, из-за горения нефти "труба" была сильно повреждена изнутри, где расположено много датчиков, и снаружи это не видно, поэтому сейчас запустить нефтепровод невозможно.

Как уже сообщал OBOZ.UA, накануне Орбан пригрозил украинским властям силой восстановить работу нефтепровода "Дружба" в Украине и имеет для этого "политические и финансовые инструменты". А на следующий день в Венгрии похитили семерых граждан Украины при перевозке наличности и золота в рамках законов во исполнение международного соглашения между Ощадбанком и австрийским банком "Райффазен".

