'Определил предел отношений': дипломат объяснил, какой 'сигнал' Чарльз III дал во время выступления в Конгрессе США

Речь короля Чарльза III в Конгрессе во время его визита в США была очень хорошо продуманной – композиционно и эмоционально. Основные тезисы, которые он делал, были ответами на текущие проблемы. Они касались и отношений между Лондоном и Вашингтоном, и в рамках НАТО, и между Соединенными Штатами и Европой, и относительно выработки политики мирового порядка и необходимости координации этих вещей, и даже король говорил об объединении в рамках Индо-тихоокеанского союза AUKUS.

Об этом рассказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Выступление монарха свидетельствует о том, что Чарльз очень хорошо понимает стратегические цели, видит их и осознает проблемы.

В чем уникальность речи Чарльза

"Выступление в Конгрессе было очень хорошо продумано – композиционно и эмоционально. Игра на истории взаимоотношений: вспомните, он несколько раз упоминает двух Георгов, Джорджа Вашингтона и короля Георга. На самом деле они конфликтовали, и понятно почему, ведь суть независимости США в отрыве от британской короны. Но это подано как ответ на настоящее. Мол, Трамп и премьер-министр Британии Стармер могут делать что угодно, но посмотрите, чем завершился спор двух Георгов. Нам надо находить общий язык", – отметил дипломат.

На фоне колебаний в позиции администрации Дональда Трампа по Украине и НАТО яркое выступление британского монарха в Конгрессе приобрело не только церемониальное, но и стратегическое значение.

В своем выступлении, касаясь темы войны в Украине и российской агрессии, он акцентирует не на войне с Россией, а на помощи Украине, то есть он построил свое выступление на позитивных шагах, а не на нагнетании.

Также он во время речи четко различал, когда обращается к Конгрессу, "мистер спикер", а когда персонально, "господин спикер", "вице-президент", фактически адресуя сигнал и Вэнсу, и Трампу. Стоит отметить его блестящую риторику. Он выдерживал паузы, не ждал аплодисментов, давал залу возможность самому дойти до смысла. Но было видно, что зал иногда тормозит и реагирует с опозданием.

Когда Чарльз говорил о 1939 году, что еще до объединения в войне против нацизма страны уже сотрудничали, он подчеркивал, что нас объединяют не только кризисы, но и ценности и интересы. И это повторялось неоднократно.

"По сути, король определил рамку отношений между США и Великобританией с включением Канады, Австралии, Новой Зеландии. Как суверен, он говорит о служении народам и уважении к парламентам. Было видно, что глубину его мыслей зал не всегда сразу улавливал. А что касается Вэнса, то было заметно, что он часто не понимал, о чем идет речь", – сказал Бессмертный.

Полное интервью с украинским дипломатом и политиком Романом Бессмертным о визите британского короля Чарльза III в США, его речи в Конгрессе и другие вопросы читайте здесь.

