Кремль, направив 18 апреля в оккупированный Геническ лицо, похожее на путина, хотел достичь ряда информационных целей, но не просчитал все последствия этой спецоперации.

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В бункере под Геническом лицо, похоже на путина, демонстративно встретилось с двумя экс-опальными генералами – штабным Лапиным и десантником Теплицким. Это по замыслу Кремля должно было стать посланием господам офицерам – не бойтесь, чисток в командном составе армии, подобным сталинским, не будет, даже если не удержите контрнаступление армии Украины. Всем выписаны авансом амнистии и заодно индульгенции за любые военные преступления.

Знаком, что амнистии и индульгенции выписаны, по замыслу политтехнологов, должно было служить вручение "путиным" на камеру трём садистам в погонах с большими звёздами складной позолоченной иконы, которую можно назвать походным алтарём, так как к ней приделали дверцы. Таскать большую икону в рюкзаке не очень канонично, так как она будет тереться о другие вещи и краска росписи отлетит. Захочешь помолиться, достанешь икону, а на ней банка тушёнки содрала половину головы Иисусу или его матери. От такого зрелища руки сами тянутся к телефону, чтобы позвонить на "горячую линию" ВСУ и узнать, где удобнее всего сдаться в плен.

Поэтому к иконе приделали дверную коробку с дверцами и сверху к этой конструкции прикрепили массивный крест-маковку для придания более товарного вида. Так как её вручать должен был сам "путин", то конструкцию позолотили везде, где смогли. Христианская простота капитулировала перед мамоной. Где взяли золото – украли в Якутии или в Судане, не суть важно.

Сценаристы постарались растянуть акт её вручения, насколько хватило фантазии. Для этого коробку с иконой завернули ещё и в упаковочное пластиковое полотно, подобное тому, в которое заворачивают холодильники и другую бытовую технику. "Путин" обе упаковки не спешно снимал, чтобы кинооператору было что снимать, делал таинственные гримасы лицом и доверительно говорил, что эта икона одна из копий, сделанных с иконы, принадлежавшей некоему выдающемуся российскому полководцу.

Сценаристы тут допустили ляп, так как у трёх генералов при словах "путина", что это копия на лице явно проступило разочарование. Это обычная реакция у всех экскурсантов на слова экскурсовода, когда после рассказа о ценности экспоната сообщается, что это копия, а оригинал хранится в Лувре или ещё где-то. "Путин" это заметил и стал выкручиваться – заверил, что оригинал иконы тоже существует, но фиг его знает где, и вообще, место его хранения – государственная тайна. Такая же, как и то, какому такому великому полководцу оригинал принадлежал. "Путин" допустил и другой непозволительный ляп – сказал, что копий было сделано несколько, чем совсем обнулил в глазах генералов ценность подарка.

Эти ляпы – продукт поверхностного образования кремлёвских политтехнологов, того, что роль "путина" в Геническе выполнял актёр-двойник и вяликой российской культуры, которая существует в режиме "копи-паст" – скопировал и вставил как своё. Политтехнологи помнили из школы и университета, что Сергий Радонежский вручил некую икону Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой, благодаря которой тот победил. Вручил или не вручил – вопрос спорный, как и сама Куликовская битва. Мнение, что всё-таки вручил существует и властями в РФ культивируется.

Политтехнологи решили сделать "копи-паст" и утвердили, что "путин" тоже должен вручить какую-то икону в качестве чуда-оружия полководцам перед генеральной битвой с украинскими и натовскими сатанистами. Если бы "путин" существовал, то он бы потребовал от политтехнологов обстоятельную справку, что икона, которую он повезёт в войска – это копия с той самой иконы, которую Дмитрию Донскому, Суворову, Кутузову или ещё кому-то вручил Сергий Радонежский, протопоп Аввакум или Иоанн Кронштадтский. Неважно кто и неважно кому. Хоть Марфа Посадница товарищу Сталину.

Но у иконы должна быть вдохновляющая легенда и документально подтверждённая. В том числе и справкой из Эрмитажа, что оригинал хранится в нём, а "путин" повёз копию. Эту легенду "путин" при профессиональном подходе должен был две минуты излагать в бункере генералам перед телекамерой. Телевидение, показывая этот сюжет в новостях, постаралось бы убедить даже буддистов-бурятов, что армия РФ таки получила чудо-оружие, аналогов не имеющее, и теперь всех победит. Любые пиарщики – советские, немецкие, американские или китайские сделали бы из этого сюжета "конфетку" и долго бы её "жевали".

Но так как "путин" не настоящий, то в администрации президента РФ, которой сценарий с ним и иконой понравился, не стали всем этим заморачиваться и решили, что сойдёт и так. В результате, актёр, изображающий "путина" ничего не мог сказать о том, какому российскому военному гению принадлежала икона, как она к нему попала и сделал два ляпа, которых не сделал бы профессиональный экскурсовод. К чести актёра, он заметил, что выглядит плохо, и старался исправить впечатление как умел.

Сценаристы, из-за своего советско-российского образования, самого лучшего в мире, на старте этой спецоперации сделали и совсем гениальный ляп. Такие операции с иконами перед битвами делали в разных христианских странах, а хождение с иконой или с другими особо почитаемыми вещами по стене крепости во время осады было чуть ли не традицией. Но этот обряд могли выполнять только священники, чем выше рангом, тем лучше, а не полководцы и короли, иначе не тот эффект.

Операция "путин и икона" замечательно продемонстрировала главный канон российской религии – бог, царь и воинский начальник едины в одном лице. Эту российскую "троицу" ввёл Петр I, когда в 1721 г. отменил должность патриарха и заменил его Синодом с обер-прокурором во главе, которого сам и назначил. Борис Годунов потратил уйму денег, чтобы уговорить Вселенского патриарха создать должность патриарха для Московии, а Петр I всё это упразднил. Заодно национализировал или точнее огосударствил всё имущество РПЦ и объявил её служителей госчиновниками на зарплате. Из-за этого РПЦ из общественной организацией с уклоном в религию стала госучреждением и до сих пор остаётся им. После восстановления Сталиным и чекистами должности патриарха РПЦ стала работать ещё и как разведывательно-диверсионное агентство, что не удивительно, зная суть советской власти.

По логике и традиции привезти и вручить икону генералам должен был патриарх Кирилл в присутствии "путина". Политическая ситуация к этому более чем располагает. Но Кирилла в поездку не взяли. Похоже, товарищ патриарх вышел из доверия у "чекистов", и они на него в большой обиде. Причины очевидны – товарищ патриарх позволил украинским экс-чекистам "отжать" у российских "чекистов" Киево-Печерскую лавру их же методами.

Во-вторых, Кирилл в Крыму начал переводить храмы УПЦ МП в РПЦ, чем де-факто её ликвидирует как структуру. Между светскими и церковными "чекистами" явно возникли серьёзные разногласия по теме, что делать с этой УПЦ МП. Хоть бери и называй её МПЦ – Московская православная церковь. Светские "чекисты" не знают, какую стратегию лучше выбрать, но раздражены самодеятельностью воцерквлённых коллег, утверждающих, что знают. Из-за этого раздражения они решили, что товарищ патриарх им больше не товарищ и не захотели показывать его рядом с путиным. Светские "чекисты" также допускают, что патриарха придётся отправить в отставку раньше путина.

В результате с иконой полетел один совсем неподготовленный "путин", а в администрации президента РФ не заметили той уймы ляпов, которые возникли из-за этого. Администрация вообще вошла в творческий раж и для лучшего полёта "путина" отправила в оккупационную армию к Пасхе продуктовые наборы от имени партии "Единая россия". Вместо пасхи в них положили бутылку воды, пластиковые стаканы, крупы и картонку с изображением путина в иконописном стиле и с нимбом вокруг головы. Получился бог, царь и воинский начальник в одном лице, появляющийся из ящика с крупой. Те, кто говорит, что творческие фантазии у монобольшинства в Украине – это конец света, плохо представляют себе такие фантазии у монобольшинства в РФ.

По сценарию полёт путина в оккупационную группировку на юге Украины, которая живёт со страхом ожидания наступления ВСУ, призван был всех там приободрить. Прежде всего, её командный состав. Ему дали понять, что в случае отхода группировки в Крым вагнеровцы не будут разбивать им головы кувалдами, Гиркин не будет требовать расстрелять, а Кадыров – зарезать.

В общем, вождь с ними, и это имеет прямую аналогию с тремя приездами Гитлера в ставку в бункере возле Винницы. С тем отличием, что Гитлер действительно пытался разобраться в ситуации на фронте методом общения на месте с полковниками, а не только с генералами. Он не имел готовых решений для споров с генералами, и надеялся обрести аргументы против них в докладах полковников, непосредственно ведших боевые действия. Пиар был на втором месте. Так как путин не настоящий, то пиар на первом месте, – актёру разбираться в боевой обстановке не позволят и лично ему это тоже не надо.

Кремль операцией "путин и икона" хотел, прежде всего, поднять настроение оккупантам и коллаборантам. Логичней было сделать это перед Пасхой, а не через два дня после неё. Но в Кремле не могли себе это позволить – прямо в день Пасхи в Москву бесцеремонно прилетел министр обороны Китая Ли Шанфу, находящийся в США под санкциями. "Путин" вынужден был публично принимать его, поэтому никакой двойник не мог нигде засветиться. Даже если его приезд в Геническ был уже снят на "Мосфильме".

Официальный визит в такой праздничный день – это разрыв дипломатических шаблонов, этикетов и всех протоколов вежливости. Притом теми, с кем связана идиома "китайская церемония", в которую приём московским царём иностранного военного министра в такой день совсем плохо укладывается. Одно из двух – либо китайцы решили продемонстрировать московитам, кто в Евразии настоящий хозяин, либо в пекинском зоопарке умер слон из-за козней США и Ли Шанфу хотел срочно поделиться этой секретной информацией лично с путиным. Если в Москву в день Пасхи прилетает атеист по национальности Си Цзиньпин, чтобы попить с "путиным" водки и поесть куличей – это одно, но когда прилетает военный министр, то это не просто другое, а другое с третьим в одном лице.

Как бы там ни было, но путин не смог сказать Ли Шанфу, что в этот день он красит яйца всей расеи и недоступен, а через день рано утром материализовался на оккупированном юге Украины. Этим Кремль продемонстрировал, что выводить войска оттуда не собирается, что рабочая неделя в РФ началась, и что до наступления ВСУ на юге путин, вряд ли ляжет в гроб, что бы там не рассказывал о его здоровье профессор Соловей.

Но не все в это поверили и московские конспирологи ещё громче заговорили, что ВСУ пойдут не на юг, а прямо на Москву через Белгород. Есть подозрение, что конспирологов финансирует Собянин, который хочет подряд на рытьё трёх линий окопов вокруг Москвы с облицовкой их плиткой и утеплителем. В день полёта путина с иконой российские СМИ стали зачем-то разгонять появившееся накануне заявление Центробанка РФ, что он работает не на мировую финансовую закулису, а на россиян. Неужто ожидаются банковские погромы.

Добрые американцы тоже подбросили им информацию для размышления, сообщив, что ВСУ планировали наступление 30 апреля, через девять дней после совещания в Рамштайне 21 апреля, но из-за утечек в США и обилия "кротов" перенесли на другую дату.

В РФ поняли, наступление ВСУ сместилось на девять дней и выпадает на 9 мая, о чём они интуитивно сами догадывались и без подсказки американских СМИ. Теперь 9 мая в РФ стало неофициально днём наступления и победы ВСУ. В Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях начинают вспоминать украинский язык. Парады стали отменять, чтобы на них не кричали "Слава Украине!", подобно тому, как на майских шествиях в СССР кричали "Слава советскому шампанскому!" и "Слава советской милиции!" под её косые взгляды. В РФ скоро начнут задерживать не только за чистый лист бумаги в руках, но и за крики "Ура путину".

Кремль, запуская операцию "путин с иконой", хотел использовать её как успокоительное и решить другие задачи, но совершенно не учёл, что этим обнулил мирные инициативы Китая и Бразилии. Разговоры о переговорах теперь стали просто неуместны. Какие переговоры, если грабитель демонстрирует, что он не намерен отдать часть отнятого, чтобы попробовать договориться оставить ему на время Крым, как предложил левенький президент Бразилии.