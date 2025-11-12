Пока в США еще не завершили выход из "шатдауна" и именно эта тема ключевая, есть шанс избежать шквала публикаций в американских медиа об украинском коррупционном скандале, который фактически ведет к кризису доверия, как минимум.

"Прохання" Президента України Прем’єр-міністру України подати до ВРУ на звільнення міністрів- фігурантів – крок в правильному напрямі. Правда, вже є певне затягування. Ще тиждень чекати не варто. Потрібно зібрати Парламент для термінового рішення.

Також варто негайно (вже сьогодні) опублікувати рішення Президента України про виведення міністрів-фігурантів зі складу РНБО України, щоб не обговорювалася в інформаційному просторі дійсно "пікантна" потенційна ситуація, коли одні фігуранти будуть приймати рішення стосовно санкцій проти інших фігурантів цієї справи! Хоча санкції проти українських громадян – це така собі історія, з точки зору законності.

Але справді дієвим кроком була політична воля Президента України на очищення уряду (Government; в широкому розумінні – не лише Кабінету Міністрів). Краще, якщо сама пані Прем’єр-міністр сама б це ініціювала, починаючи з себе.

Уряд народної довіри – був би адекватною відповіддю в цій ситуації. Тоді би позиції Президента та, відповідно – воюючої країни не ослабли та, навіть, в короткостроковій перспективі – посилилися.

Тоді на Україну будуть дивитися не як на країну, де іржа корупції роз’їдає тил у війні з агресорами, а на демократичну країну ще зі слабкими, але все ж таки дієвими інституційними можливостями реагування на її прояви. Але діяти треба рішуче й дуже швидко!