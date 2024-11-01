Опасный 'любовный треугольник': готова ли Европа к приходу Трампа и сможет ли поддерживать Украину при отсутствии американской помощи

Согласно результатам опросов, кандидат в президенты США Дональд Трамп имеет более чем реальные шансы вернуться в Белый дом. Именно его победа – ужасный сценарий для многих в Европе, страны которой опасаются попасть в "любовный треугольник" с Путиным и Трампом – как пишет The Telegraph.

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Один из вопросов, стоящих перед европейскими лидерами, состоит в том, смогут ли они заполнить объемы оружия, которые Вашингтон поставляет Киеву, если Трамп в случае победы на выборах президента США решит прекратить поставки.

О "необходимости формирования настоящего Европейского оборонного союза для ответов на вызовы по безопасности" сразу же после своего переназначения на должность говорила и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Хорошая новость – европейцы начали этот процесс. Плохая – все это делается очень медленно.

О том, каким образом ЕС планирует в отсутствие американской помощи в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против России, – в материале OBOZ.UA.

Явная угроза

Ведущие европейские деятели уже давно высказывают оговорки относительно "Трампа 2.0". Например, Кристин Лагард, президент Европейского центробанка, расценила возможное его избрание как "явную угрозу" для Европы. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо во время выступления в Европарламенте также предупреждал: "Если вернется "Америка прежде всего", намекая на лозунг Трампа, Европа как никогда раньше вынуждена будет рассчитывать только на собственные силы", а НАТО – в лучшем случае бездействует, будут проводиться "уютные" встречи Трампа с его приятелями – Путиным и Орбаном, торговые войны усилятся".

Опасения по поводу второго президентского срока Трампа особенно велики именно в связи с Украиной. От экс-хозяина Белого дома сегодня мы слышим противоречивые заявления: от обещания, что в должности президента он в течение дня остановит войну до угрозы полностью прекратить помощь Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что, по его мнению, "у Европы нет возможностей поддерживать Украину без помощи США". И у нас уже есть первые признаки этого – Германия со следующего года уменьшает вдвое финансирование помощи Украины – с 8 до 4 млрд евро, а Франция признала, что не сможет выделить обещанные Украине 3 млрд евро из-за дефицита бюджета.

Намек понятен

Последние заявления от команды Трампа не придают оптимизма ни ЕС, ни Украине. "В случае победы Трампа решать проблему Украины должна Европа", дал понять один из его соратников Ричард Гренелл, считающийся претендентом на должность госсекретаря.

Еще одно заявление от трампистов – контуры "мирного плана" по войне в Украине, которые озвучил кандидат в вице-президенты США от республиканцев Вэнс. "Предложения" предусматривают создание "демилитаризованной зоны" на действующей линии соприкосновения, а Украина взамен откажется от вступления в НАТО, сохранив суверенитет ценой нейтралитета. Главное для ЕС то, что по словам Венса, за соблюдением соглашения должны следить именно европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН, а также: "Америка будет настаивать – мы за это платить не будем. За это заплатит Европа", – добавил Вэнс.

Столкнувшись с такой реальностью, Брюссель все же ищет выход из этой потенциальной проблемы, действительно думая над тем, как увеличить помощь Украине, но главное – как усилить собственную безопасность. Ведь всем понятно, если Европа реально начнет наращивать собственное военное производство, именно это и будет залогом мира на континенте. Путин ни в коем случае не будет воевать со странами, хорошо подготовленными к войне.

Хорошая новость – европейцы начали этот процесс. Плохая – все это делается очень медленно. Тормозит это и европейская бюрократия, и то, что ЕС не является одной страной, поэтому совместные решения всегда принимать сложнее и дольше. К тому же, отношение к укреплению совместной обороны и сотрудничеству с Украиной также не единодушно. Например, соседние Польша и Венгрия по-разному воспринимают этот вопрос, не добавляющий движения вперед. У ЕС все еще нет полноценной стратегии сдерживания России, что и препятствует процессу мобилизации Европы как в политическом, так и военном плане.

ВПК Евросоюза все еще отстает от России

"Оборонное производство ЕС отстает от российского, и соответствующий разрыв между коллективным Западом и Россией увеличивается. Вместе с тем, объемы текущего финансирования на внедрение оборонно-промышленной стратегии недостаточны для достижения желаемых результатов", – говорится в исследовании Центра "Новая Европа".

В Евросоюзе уже была разработана стратегия для собственного оборонного комплекса. Она должна стать заменой временным программам, начатым во время войны, и повысить эффективность европейского ВПК в долгосрочной перспективе. Цель – гарантировать, что европейская оборонная промышленность может производить оружие быстрее, лучше и сообща. Украину также планируют привлекать к планам. В общей сложности Еврокомиссия готова выделить на 2025-2027 года 1,5 миллиарда евро, чтобы поддержать европейскую оборонную отрасль. При этом эффект ожидается не быстрый – если до 2030 года по меньшей мере 40 процентов вооружения у ЕС будут закупаться совместно, то можно будет говорить об успехе, считают в Брюсселе.

Еще одна проблема – европейское производство снарядов растет, но недостаточно быстро. Аналитики исследовательской компании Agency Partners оценивают европейское производство в 1,25 млн. единиц. В европейских странах сейчас четыре основных производителя боеприпасов: немецкая компания Rheinmetall, британская BAE Systems, принадлежащая правительству французская Nexter и Nammo, принадлежащая норвежскому и финскому правительствам. После холодной войны они сосредоточились на производстве сложных систем вооружения, но в очень небольшом количестве.

С дальнобойными ракетами еще сложнее: Европа передала в США большую часть производства боеприпасов HIMARS и других систем. Крупнейший в Европе производитель MBDA сообщает, что даже если инвестиции будут вложены сейчас, первые ракеты, вероятно, начнут отгружаться только ближе к 2026 году. Так или иначе, нынешние меры не отвечают срочности ситуации.

Оборонный треугольник Европы

Один из шагов минимизации проблемы на случай, если США "уйдут", Европа сделала несколько дней назад. Министры обороны Великобритании и Германии, 23 октября, подписали историческое двустороннее оборонное соглашение между двумя странами, что станет "шагом к укреплению военных связей и связей безопасности с ЕС". Договор предусматривает совместные военные учения и дополнительное развертывание войск на восточной границе НАТО, вероятно, в Эстонии и Литве, совместные закупки и разработку оружия нового поколения, а также крупное соглашение по артиллерийскому заводу для производителя оружия Rheinmetall в Британии.

Великобритания также присоединится к новой инициативе по созданию современных ракет большой дальности вместе с Германией, Францией, Польшей и Италией. Эти ракеты будут иметь больший радиус действия, чем Storm Shadow, которую Украина успешно использовала в атаках на российские военные объекты в Крыму. Этот договор также считается первым шагом к более широкому соглашению между Великобританией и ЕС по обороне и разведке.

Соглашение между Британией и Германией завершит треугольник оборонных соглашений между тремя крупными военными государствами Европы. Другие – это соглашение Ланкастер-Хаус 2010 года, заключенное между Британией и Францией, и Аахенское соглашение 2019 года, между Францией и Германией.

Успеть относительно санкций

Европейские дипломаты готовятся также укрепить и режим санкций против России, ожидая, что возможное возвращение Дональда Трампа может подорвать стратегию Запада по изоляции Москвы. Любое смягчение в этом направлении со стороны США поставит Европу в затруднительное положение, так как именно у Штатов есть широкие возможности для наказания нарушителей санкций и именно американские органы вносят наибольший вклад в обеспечение их соблюдения.

Чиновники ЕС стремятся к тому, чтобы европейские санкции действовали в течение длительного срока и строго придерживались даже в том случае, если Вашингтон изменит политический курс. Возможные меры включают в себя всеобъемлющий режим проверок для выявления и остановки подозрительных товарных поставок в РФ, а также более широкие ограничения на транспортировку нефти. Также обсуждается корректировка требования о том, что замораживание активов российского Центробанка должно продолжаться европейскими правительствами каждые шесть месяцев.

"Большая семерка" также спешит

Лидеры G-7 достигли консенсуса по предоставлению Украине около 50 миллиардов долларов в виде чрезвычайных кредитов для поддержки бюджета, военной помощи и помощи в восстановлении. Предполагается, что США, ЕС и другие страны "Большой семерки" предоставят Украине кредит, который будет погашен за счет прибыли, полученной от примерно 280 миллиардов долларов заблокированных средств РФ. Штаты предоставят 20 миллиардов долларов, а Европа, как ожидается, внесет примерно такую же сумму. Великобритания заявила, что выделит около 3 миллиардов долларов, а Канада и Япония также внесут свою долю.

При этом США рассчитывают выделить не менее половины своей доли или, возможно, всю сумму в декабре этого года через механизмы Всемирного банка. Таким образом, действующая администрация президента США Байдена стремится полностью заплатить свой взнос до вступления в должность следующей администрации в 2025 году, ведь опасается, что Трамп может отменить и это соглашение.

Европейцы не заменят американскую помощь для Украины

"В определенной степени все эти заявления – последствия предвыборной гонки, которую ведет Дональд Трамп. Эта риторика все-таки направлена на внутреннюю американскую аудиторию, ведь поставлена мега-задача – победить в президентской кампании. Поэтому, очевидно, реальные действия, если будет президентом Трамп, будут несколько иными, чем то, что он заявляет в предвыборных лозунгах. Ведь, если Дональд Трамп хочет действительно величия Америки, он должен присутствовать прежде всего в Европе, иначе, США останутся без величия", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010 -2017 Александр Левченко.

По мнению дипломата, все же нужно готовиться к любым сценариям. И вот один из вопросов, стоящих перед Европейским Союзом, несмотря на то, кто победит на выборах в Штатах – сможет ли Европа заполнить объем оружия, если все же США решат прекратить поставки Украине. Александр Левченко считает, что Европа сегодня никак не сможет заместить американскую помощь для Украины, потому что ранее не сделала соответствующих шагов и все еще достаточно сильно отстает в развитии ВПК.

"Война показала европейцам, что им нужно срочно обращать внимание на собственные оборонные проекты. Они начали, но опять-таки, не быстро, не серьезно. И потому даже если бы они хотели больше помогать Украине, оказывается, что и средств и сил у них все еще нет. Между тем уязвимость Европы ощутили не только в Кремле, но и сами европейцы. Потому они и боятся Трампа. Потому что понимают, что их военный потенциал оказался очень слабым. Кажется, общие выводы очевидно сделала только Польша, реально трансформирующая свою оборону, вкладывающая безумные средства в армию. На сегодняшний день она уже одна из крупнейших в Европе", – отмечает Александр Левченко.

По его словам, сегодня в Европе все же сделан ощутимый шаг – подписано оборонное соглашение между Британией и Германией. То есть европейские страны понимают, что им нужно срочно между собой кооперироваться, что-то делать, поддерживать друг друга.