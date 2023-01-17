​​С паршивого кума хоть "украинский синдром"

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Ньюзмейкером дня без преувеличения стал прихвостень Путина Виктор Медведчук. Хотя данный персонаж давно не является носителем политической субъектности где-либо, наличие родственных связей с хозяином Кремля все-таки вызывает некий интерес к его публичным эманациям. В аккурат перед началом Всемирного экономического форума в Давосе, путь куда представителям российской террористической диктатуры теперь заказан, за подписью Медведчука на "Известиях" вышла довольно халтурная статья. Такой себе "наш ответ Чемберлену" на минималках.

"Агент Соколовского" резко всплыл неспроста. На днях Медведчука и еще троих пророссийских политиканов лишили украинских паспортов. Было четко заявлено, что подёнщики российских оккупантов сами сделали свой выбор. Довольно закономерное и долгожданное событие вызвало волну интереса к подзабытой марионетке Кремля. Стоящий за попыткой реинкарнировать Медведчука явно учёл данный, фактически последний, информационный всплеск. Как минимум, нужно было хоть косвенно отреагировать на ход Киева.

Сейчас не так важно, чей это был заказ: опального Дмитрия Козака из АП, зятя-олигарха Андрея Рюмина или некого союза "Меча и орала", сколоченного из ошметков политбеглецов команды Януковича. Важно, что хотя бы одну задачу организаторы акции реализовали: благодаря уйме негативных комментариев и отзывов буквально каждой собаки рунета Медведчук попал в информационные сводки для единственного адресата статьи, своего родича Путина.

Но без преувеличения неожиданным эффектом стала сама возможность спонтанной организации широкой дискуссии с метанием стрел в прокремлевского персонажа в условиях тотального информационного надзора. Ушаты негатива, вылитые на Медведчука, свидетельствуют о полном провале путинско-медведевской политики на украинском направлении за период 2004-2022 годов.

Комментаторы, разрывающие на куски архаичные заунывные тезисы автора "украинского синдрома", подспудно покушаются на самого Путина. Мало кто из сонма хулителей вообще понимает факт надругательства над "собирателем земель". Наконец-то вскрылось истинное отношение холуев к своему первому лицу. Небезопасные симптомы.

Смысловой ряд публикации свидетельствует, что авторы полностью оторваны от реальности. И хотят посредством Медведчука решить много задач. Заявить о существовании какой-то "партии мира", вдохновить малочисленных ждунов к неким действиям для организации сил сопротивления на юго-востоке Украины, продемонстрировать наличие канала для коммуникации и налаживания мостов. Традиционно вся вина возлагается исключительно на происки Запада, будто это не российская армия бомбит ракетами жилые кварталы украинских городов, обращая в руины миллионы людских судеб. Вот и засветили один из компонентов новой стратегии гибридного давления на Украину после возврата Герасимова на командные высоты. Если у Медведчука и есть какая-либо миссия, то она состоит в распространении хаоса и политического подрыва Украины изнутри. А извне волны ракетного террора должны склонить чашу весов в пользу российского варианта "мирного" решения.

Резюме: в Кремле не отказываются от полного захвата всей Украины, делая ставку на растущую усталость от затяжного и изнуряющего противостояния. Даже персонажи с всецело отрицательной репутацией не утилизирутся. Косность Путина и его вера в свою непогрешимость не знают границ, и он готов и дальше скакать по граблям, не считаясь с ценой. Соответственно, народу Украины следует усилить сплоченность, а странам-союзникам – существенно усилить всемерную поддержку твердыни на пути российской имперской экспансии.