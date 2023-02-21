ОП об освобождении Крыма: дипломатический путь может дополнять военный

В Офисе президента Украины заявили, что временно оккупированный Крым никогда не станет предметом переговором с Россией. Полуостров обязательно будет освобожден от захватчиков, а вот каким путем – пока наверняка сказать нельзя, однако ни один из вариантов не исключается.

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К примеру, дипломатический путь может дополнять военный. Об этом в интервью "Крым.Реалии" сказал заявил заместитель главы Офиса президента по внешнеполитическими вопросами Игорь Жовква.

"Украина не будет торговать ни одной частью своих территорий. Украина их будет только освобождать", – сказал он.

Жовква напомнил, что в самом начале войны Украину пытались склонить к компромиссам и сейчас тоже звучат похожие нарративы. Есть предложения от РФ, ее сторонников и посредников остановить войну, добиться прекращения огня, а потом провести переговоры.

В ОП отметили, что Украине нужны не посредники, а те лидеры, которые будут на нашей стороне, так как украинские территории, оккупированные Россией, это не предмет торга.

Замглавы ОП добавил, что сейчас не стоит много говорить о тактике и стратегии деоккупации Крыма, чтобы не помогать врагу. Однако стоит озвучивать то, что этот вопрос не исчезает из повестки дня внимания мирового сообщества – это помогает Украине получать вооружение, которое позволило бы нашим военным освободить полуостров.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что в Кремле осознают, что оккупированный Россией Крым непременно будет деоккупирован. Полномасштабная агрессия РФ против Украины также снизила количество симпатизирующих России крымчан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Американский генерал Бен Ходжес заявил, что если у украинских военных будут дальнобойные ракеты, им, вероятно, будет под силу освободить Крым от российских оккупантов к концу лета-2023.

– Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал поддержать Украину в ее стремлении освободить Крым от российских оккупантов. Он также заявил, что Лондон отправит Украине дальнобойные боеприпасы и системы противовоздушной обороны.

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