ООН сравнила Украину и РФ в нарушениях прав человека: Лубинец резко отреагировал

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец дал высокую оценку 41-му периодическому отчету Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Однако в документе есть ряд необоснованных выводов относительно Украины.

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По словам омбудсмана, он должен встретиться с главой мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль. Лубинец будет настаивать на том, чтобы в отчетах ООН учли рекомендации Офиса омбудсмана.

"Я высоко оцениваю отчет, в котором все же говорится о фактах разрушения Россией украинской инфраструктуры, энергетики, пытках военнопленных и т.д. Однако не соглашаюсь с некоторыми утверждениями касаемо Украины. Нельзя отождествлять агрессора и тех, кто защищает свое право на существование", – заявил Лубинец.

В частности, украинский омбудсман возмущен упоминанием в докладе ООН "случаев пыток российских военнопленных в транзитных местах". Как утверждает Лубинец, его подчиненные вместе с представителями общественности и международных организаций регулярно посещают пленных оккупантов. Согласно их выводам, "условия и обращение с российскими военнопленными соответствуют Женевской конвенции ".

"Фактически, ООН отождествляет масштабы нарушений со стороны Украины и РФ. Все мы видим, какими возвращаются украинцы из российской неволи. К ним применяли пытки и истязания, психологическое давление, не давали должной медицинской помощи. Они возвращаются домой иногда с травмами, несовместимыми с жизнью", – подчеркнул омбудсман.

Более того – в ООН уравнивают численность и масштабы нарушений, что "недопустимо" хотя бы потому, что Украина предоставляет доступ международным организациям к пленным, а Россия – нет.

"Меня возмущает, что по текущему контексту заключительные рекомендации России и Украины одинаковы – "соблюдать международное гуманитарное право ", – отметил господин Лубинец.

Также у ООН "существует беспокойство относительно возможного запрета деятельности Украинской Православной Церкви", и отмечается, что ликвидация религиозной организации является строгим ограничением. По этому поводу омбудсман подчеркнул, что в Украине закон запрещает деятельность только РПЦ и религиозных организаций, признанных аффилированными с РПЦ, "не предусматривая при этом каких-либо упоминаний в законе Украинской Православной Церкви".

Господин омбудсман уточнил, что его Офис по вышеуказанным вопросам уже неоднократно давал рекомендации в Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Теперь Дмитрий Лубинец "будет настаивать, чтобы в последующих отчетах эти рекомендации были учтены".

Как сообщал OBOZ.UA, ООН официально зафиксировала гибель более 12,3 тысяч человек в Украине за все время российского полномасштабного вторжения. Речь идет только о мирных гражданах. Причем, по данным ООН, в ноябре прошлого года примерно 42% потерь в Украине стали следствием применения страной-агрессором оружия дальнего действия.

Напомним, что в начале декабря 2024 года президент Украины впервые озвучил потери сил обороны на фронте. По его словам, за время полномасштабного вторжения подтверждены ранения около 370 тысяч защитников и гибель 43 тысяч украинских героев.