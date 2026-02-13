'ООН надо посадить на диету': Уолтц объяснил намерения Трампа

Организация Объединенных Наций нуждается в глубокой реформе и возвращении к своим базовым функциям – поддержания мира и безопасности. Для этого ООН нужно "посадить на диету".

С таким заявлением выступил постпред США при ООН Майк Волтц на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 13 февраля. Об этом пишет Agenzia Nova.

Во время своего выступления Волтц продемонстрировал голубую кепку с надписью "Сделаем ООН снова великой".

По его словам, мандат администрации президента США Дональда Трампа заключается в том, чтобы "посадить ООН на диету".

"Все соглашаются, что реформа необходима. Мы настойчиво отстаиваем возвращение ООН к основам – к миротворческой функции, которая лежала в основе создания Организации", – сказал Волтц.

Он отметил, что Организация пыталась "делать слишком много для всех и быть всем для каждого государства", что привело к снижению ее эффективности.

По словам постпреда США, вследствие давления со стороны Вашингтона ООН уже согласилась на первое в истории сокращение бюджета.

"ООН согласилась на первое сокращение бюджета в своей истории – на 15%, одобренное в декабре. Будет сокращено почти 3000 бюрократов штаб-квартиры", – отметил постпред.

Он добавил, что в целом персонал будет уменьшен на 18%, а миротворческие расходы – на 25%.

"Мы вернем ООН в состояние, пригодное для выполнения ее миссии", – заявил постпред США.

Волтц отметил, что Соединенные Штаты являются крупнейшим донором системы ООН и платят больше, чем все 180 стран вместе взятых. Он подчеркнул, что при госдолге США в 37 триллионов долларов американские налогоплательщики имеют право требовать эффективного использования средств.

"Справедливо от их имени требовать, чтобы 450 миллионов европейцев с экономикой такого же размера были более самодостаточными в собственной обороне", – добавил постпред.

Он также отметил, что реформа многосторонности не означает отказ от нее, а нынешние шаги Белого дома направлены на повышение результативности ООН.

Майк Волтц заявил, что президент Дональд Трамп намерен сделать для ООН то, что он делает для НАТО, подталкивая организацию к "деянию" и "наведению порядка" внутри себя.

По его словам, НАТО стало сильнее благодаря лидерству нынешней администрации США "и настойчивому продвижению реформ, которые были крайне необходимы". И после необходимых изменений "ООН тоже станет сильнее", подчеркнул Волтц.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 февраля началась 62-я Мюнхенская конференция по безопасности. В ней принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

