'Они сказали, что больше не будут': Трамп заявил, что США прекратят бомбардировки хуситов. Видео

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о решении прекратить бомбардировки по группировке хуситов в Йемене. Это стало возможным после достижения договоренности, по которой хуситы пообещали не препятствовать движению судов в стратегически важных водах Ближнего Востока.

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Об этом заявил Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме. Соглашение было достигнуто при посредничестве Омана. По его условиям, как США, так и хуситы обязуются воздерживаться от любых форм военной агрессии друг против друга, в частности прекратить атаки на американские суда в Красном море и проливе Баб-эль-Мандеб.

"Вчера вечером у нас были очень хорошие новости. Хуситы объявили, что больше не хотят воевать. И мы это чтим – мы прекратим бомбардировки. Они капитулировали или, что еще важнее, мы поверим им на слово. Они заверили, что больше не будут атаковать корабли. И именно в этом цель того, что мы сделали. Мы только что узнали об этом. Я считаю, что это очень хорошая новость. Они уничтожили много кораблей, которые, как вы знаете, свободно плавали по разным морям. Это касалось не только канала – это было во многих других местах. И я принимаю это на веру. Мы немедленно прекращаем бомбардировки хуситов", – рассказал глава США.

В то же время в заявлении правительства Омана не упоминается, согласились ли хуситы прекратить удары по территории Израиля, что остается одним из ключевых вопросов в контексте общего конфликта.

Также он добавил:

"Они сказали: пожалуйста, не бомбардируйте нас больше, и мы не будем больше атаковать ваши корабли. Я поверил им, и поэтому мы немедленно прекращаем удары по хуситам".

Президент США подчеркнул, что Вашингтон готов соблюдать условия перемирия при условии, что хуситы выполнят свою часть договорённостей. Это решение может стать началом снижения эскалации на Ближнем Востоке, однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от обоюдной ответственности сторон.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в марте президент США Дональд Трамп заявил, якобы в результате массированных американских ударов по позициям хуситов в Йемене боевики понесли огромные потери и теперь "хотят договариваться о мире". Республиканец напомнил, что регулярные террористические атаки хуситов в Красном море существенно сказываются на мировой торговле.

15 марта стало известно, что США начали крупномасштабные военные удары против десятков целей в Йемене, контролируемых хуситами, которых поддерживает Иран. Трамп заявил, что "время террористов-хуситов прошло".

Отмечалось, что серия американских авиационных атак по Йемену в тот день уничтожила нескольких главарей хуситов. Поэтому поддерживаемая Ираном группировка пообещала устроить "еще большую эскалацию" и "немедленный ответ"; впоследствии йеменские хуситы проинформировали об ударе 18 дронами и ракетами по авианосцу ВМС США USS Harry S. Truman.

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