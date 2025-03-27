'Понесли большие потери': Трамп заявил, что хуститы после ударов США хотят договориться о мире

В результате массированных ударов США по позициям хуситов в Йемене террористы понесли огромные потери. Теперь боевики хотят начать переговоры о мире.

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Удары по террористам стали ответом на регулярные атаки по гражданским кораблям в Красном море. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Американский президент подчеркнул, что в результате сильных ударов в середине марта хуситы понесли большие потери. В связи с этим боевики хотят договорится о перемирии.

Также Трамп отметил, что регулярные террористические атаки хуситов в Красном море существенно сказываются на мировой торговле.

"Хуситы хотят мира, потому что они потерпели сильные удары. Хуситы умирают за мир. Они не хотят этого...Они сбивали корабли. В Суэцком канале проходит только около 20% судов. Остальные вынуждены искать обходные пути, что занимает недели, и это серьезно сказывается на торговле. Но хуситы понесли большие потери и хотят договориться о мире", – сказал Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп возложил ответственность за атаки йеменских хуситов на Иран. Он пригрозил Тегерану "ужасающими последствиями". Трамп заявил, что сотни нападений, совершаемых "хуситами, зловещими бандитами и головорезами", происходят из Ирана.

Как писал OBOZ.UA, 15 марта стало известно, что США начали крупномасштабные военные удары против десятков целей в Йемен и контролируемых поддерживаемыми Ираном хуситами. Трамп заявил, что "время террористов-хуситов прошло".

Отмечалось, что серия американских авиационных атак по Йемену в тот день уничтожила нескольких главарей хуситов. Поэтому поддерживаемая Ираном группировка пообещала устроить "еще большую эскалацию" и "немедленный ответ"; впоследствии йеменские хуситы проинформировали об ударе 18 дронами и ракетами по авианосцу ВМС США USS Harry S. Truman.

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