УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Понесли большие потери": Трамп заявил, что хуститы после ударов США хотят договориться о мире

Алексей Лютиков
Новости. Мир
1 минута
684
'Понесли большие потери': Трамп заявил, что хуститы после ударов США хотят договориться о мире

В результате массированных ударов США по позициям хуситов в Йемене террористы понесли огромные потери. Теперь боевики хотят начать переговоры о мире.

Видео дня

Удары по террористам стали ответом на регулярные атаки по гражданским кораблям в Красном море. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Американский президент подчеркнул, что в результате сильных ударов в середине марта хуситы понесли большие потери. В связи с этим боевики хотят договорится о перемирии.

Также Трамп отметил, что регулярные террористические атаки хуситов в Красном море существенно сказываются на мировой торговле.

"Хуситы хотят мира, потому что они потерпели сильные удары. Хуситы умирают за мир. Они не хотят этого...Они сбивали корабли. В Суэцком канале проходит только около 20% судов. Остальные вынуждены искать обходные пути, что занимает недели, и это серьезно сказывается на торговле. Но хуситы понесли большие потери и хотят договориться о мире", – сказал Трамп.

Video Preview

Напомним, президент США Дональд Трамп возложил ответственность за атаки йеменских хуситов на Иран. Он пригрозил Тегерану "ужасающими последствиями". Трамп заявил, что сотни нападений, совершаемых "хуситами, зловещими бандитами и головорезами", происходят из Ирана.

Как писал OBOZ.UA, 15 марта стало известно, что США начали крупномасштабные военные удары против десятков целей в Йемен и контролируемых поддерживаемыми Ираном хуситами. Трамп заявил, что "время террористов-хуситов прошло".

Отмечалось, что серия американских авиационных атак по Йемену в тот день уничтожила нескольких главарей хуситов. Поэтому поддерживаемая Ираном группировка пообещала устроить "еще большую эскалацию" и "немедленный ответ"; впоследствии йеменские хуситы проинформировали об ударе 18 дронами и ракетами по авианосцу ВМС США USS Harry S. Truman.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!