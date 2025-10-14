'Они поступили некрасиво': Трамп пообещал наказать Испанию за недостаточные взносы в оборону НАТО

Президент США Дональд Трамп выразил резкое недовольство решением Испании не повышать военные расходы до 5% ВВП и пригрозил введением торговых наказаний. Он назвал такую позицию испанского правительства неуважением к Альянсу, пообещав "наказать" Мадрид пошлинами.

Об этом американский лидер сказал в Белом доме, во время встречи администрации Трампа с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Он назвал поступок Испании "плохим" и "неуважительным" по отношению к НАТО, подчеркивая, что страна "живет за счет" защиты союзников.

Почему Трамп недоволен Испанией

На встрече лидеров НАТО в июне было согласовано обеспечить более высокий уровень расходов на оборону, однако Испания пока не присоединилась к инициативе повысить показатель до 5% ВВП. Инициатива по повышению расходов возникла в рамках обсуждений вызовов безопасности и необходимости усиления оборонных возможностей союзников.

Трамп отметил, что Испания – единственная страна среди 32 членов Альянса, которая не согласилась на это, и выразил возмущение тем, что США и другие союзники продолжают обеспечивать ее безопасность.

"Я очень недоволен Испанией. Они единственная страна, которая не повысила свой показатель до 5%. Все остальные страны в НАТО повысили до 5%. А Испания очень хорошо живет за наш счет. Поэтому я недоволен Испанией. Испания получает защиту. И они сейчас, знаете, якобы в полсередине этого. Поэтому их автоматически будут защищать. Даже если вы не хотите их защищать, вы защищаете их из-за их географического положения. И я думаю, что поступок Испании – очень плохой для НАТО. Я считаю это очень несправедливым по отношению к НАТО. Не имело бы значения, если бы вы сказали, что не собираетесь их защищать, потому что они, по сути, защищены. Что вы собираетесь делать? Обходить другие страны и идти атаковать Испанию, правильно? Поэтому я думаю, что они поступили некрасиво", – заявил Трамп.

Президент США пригрозил пошлинами Испании

Он также прямо заявил, что рассматривает возможность введения торговых пошлин как инструмент давления на Мадрид.

"Я считаю, что то, что они сделали, некрасиво. Я считаю, что это очень неуважительно к НАТО. На самом деле, я думал о том, чтобы наказать их в торговле через пошлины из-за того, что они сделали. И я могу это сделать. Я считаю, что это невероятно неуважительно. Испания – единственная из всех стран НАТО, единственная, кто так сказал, – это Испания. И я думаю, что за это их следует наказать. Да, я это сделаю", – сказал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп призвал рассмотреть возможность исключения Испании из НАТО. Он обвиняет страну в недостаточном финансировании собственной обороны.

