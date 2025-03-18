'Они очень хорошие друзья': директор Нацразведки США заявила об 'общих целях и интересах' Трампа и Путина

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин являются "очень хорошими друзьями". По ее словам, они оба стремятся "укрепить общие цели и общие интересы".

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Такое заявление Габбард сделала в интервью индийскому телеканалу NDTV 17 марта. По ее словам, Трамп и Путин – "очень хорошие друзья", сосредоточенные на путях укрепления связей между США и РФ.

Габбард добавила, что связи между Россией и США идут "в далекое прошлое".

А Трамп стремится расширять отношения, начатые "на мире, процветании, свободе и безопасности", заявила она.

"У нас есть два лидера двух великих государств, которые очень хорошие друзья и сосредоточены на том, как мы можем укрепить общие цели и интересы", – сказала глава Нацразведки.

Тулси Габбард – бывшая журналистка Fox News, которую Трамп назначил главой американской разведки.

Она и раньше повторяла тезисы российской пропаганды о войне и выражала сочувствие Москве.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 февраля Сенат США утвердил Тулси Габбард на должность директора Национальной разведки. Бывшая конгрессвумен-демократка, перешедшая в Республиканскую партию, известна своими заявлениями о "биолаборатории в Украине" и обвинениями НАТО и администрации Джо Байдена в войне.

Напомним также, бывшая спецпомощница Трампа Фиона Гилл указала, что Путин откровенно тролит Трампа во время переговоров. Президент США из-за своего эгоцентризма и трудностей перевода часто становился объектом для насмешек и сарказма Путина, даже не замечая этого. Но настоящая беда в том, что Трамп не зная и не понимая манеры общения главы Кремля, не улавливает его подлинных намерений.

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