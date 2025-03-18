Путин открыто тролит Трампа во время переговоров, а тот этого не замечает из-за трудностей перевода, – экс-советница Гилл

Российский диктатор Владимир Путин, не имея возможности спустить собак на лидера США Дональда Трампа, как когда-то это делал с Ангелой Меркель, издевается и тролит американского президента во время переговоров. Трамп из-за своего эгоцентризма и трудностей перевода часто становился объектом для насмешек и сарказма Путина, даже не замечая этого. Но беда не в том, что президент США просто выглядит смешным, а в том, что он не зная и не понимая манеры общения Путина, не улавливает истинные его намерения.

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Об этом рассказала бывшая спецпомощница Дональда Трампа Фиона Гилл. Она привела примеры скандальных инцидентов во время разговора Трампа с Путиным.

Гилл лично присутствовала на переговорах между лидерами США и РФ, и она хорошо владеет русским языком, поэтому мимо ее внимания не прошло то, как Путин откровенно насмехался над Трампом.

По ее словам, российский диктатор использовал двусмысленные формулировки, сарказм и издевательства, но американский лидер этого не замечал, поскольку переводчик сглаживал острые моменты, а сам Трамп не читал расшифровки переговоров.

"Трамп не особо слушает своих собеседников, для него все определяется вайбом и поведением человека. Когда я была на первых звонках с Путиным, я внимательно слушала россиян. Переводчик постоянно сглаживал углы и не передавал всю сущность того, что говорил Путин", – рассказала Гилл.

Она объяснила, что хозяин Кремля умело строил свои фразы так, чтобы тонко издеваться над Трампом, но американский лидер просто не понимал подтекста.

"После звонка Трамп даже не читал распечатки и наши комментарии. Он полностью упускал это", – отметила Гилл.

Экс-помощница Трампа рассказала, как Путин саркастически высмеял Трампа на саммите G-20 в японской Осаке в 2019 году.

Во время разговора российский диктатор рассказывал президенту США о гиперзвуковых ракетах. Трамп, слушая Путина, с энтузиазмом заявил: "О, я бы хотел их получить!"

На это Путин с явной иронией ответил: "Да-да, конечно, ты их получишь". Но переводчик передал эти слова дословно, без оттенка сарказма, поэтому Трамп не понял, что его откровенно троллят.

Дальше разговор зашел об Израиле и Трамп привычно начал восхвалять себя и свои "достижения".

"Никто не сделал для Израиля больше, чем я!", – заявил он Путину.

На что тот саркастически заметил: "Ты молодец, Дональд. Может, Израилю стоит назвать страну в твою честь?"

Но переводчик снова передал это дословно, опустив иронический тон. И Трамп, не уловив издевки, ответил вполне серьезно: "Нет, это, наверное, будет перебор".

Фиона Гилл подчеркнула, что сегодня проблема не только в Трампе. По ее словам, американцы теряют сущность переговоров с Путиным.

Иак, спецпредставитель США Стивен Виткофф проводит сейчас длительные разговоры с Путиным, но, по мнению Гилл, это малоэффективно.

"Думаете, они записывают все слова Путина на русском, а потом их анализируют? Они теряют суть того, что он действительно говорит", – отметила Гилл.

По ее словам, без знания русского языка и понимания манеры общения Путина переговорщики США не улавливают его истинные намерения. Это делает американскую сторону уязвимой, ведь ее лидеры не понимают сути переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп поговорит с Путиным завтра, 18 марта. По его словам, этот разговор будет очень важным, ведь переговоры по Украине вступают в "критическую стадию".

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