'Она очень умная': Трамп ответил, влияет ли первая леди на его отношение к войне в Украине. Видео

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ответил, влияет ли первая леди Мелания Трамп на его отношение к войне в Украине, которую развязала Россия. Глава Белого дома не предоставил конкретного ответа, однако заявил, что его жена очень умная и нейтральная.

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Об этом американский лидер рассказал во время общения с журналистами 15 июля. По словам республиканца, они имеют с Меланией общую позицию.

"Она очень умная. Она очень нейтральная. Она похожа на меня – она хотела бы, чтобы люди перестали умирать", – сказал Трамп.

Ранее The Times назвало Меланию Трамп "неожиданным союзником президента Зеленского в Белом доме", поскольку первая леди, которая родом из бывшей Югославии, напоминала своему мужу о смертельных потерях от российских атак по украинским городам. Поэтому возможно, это могло повлиять на решение президента США отправить ракеты Patriot.

Во время выступления в Овальном кабинете в понедельник, 14 июля, Трамп сказал: "Я иду домой, говорю первой леди: "Я сегодня разговаривал с Владимиром (Путиным. – Ред.), у нас был замечательный разговор". А она отвечает: "О, действительно, только что пострадал еще один город".

Как информирует издание, это свидетельствует о том, что 55-летняя Мелания имеет гораздо большее влияние на политическое мышление своего мужа, чем многие могли бы предположить.

Ее интерес к войне в Украине можно объяснить ее происхождением, пишет издание. Мелания, которая родилась за "железным занавесом" в 1970 году, ранее выражала свое восхищение Рональдом Рейганом: президентом, который помог положить конец холодной войне.

Также она часто разговаривает со своим сыном Барроном на словенском языке, и пара сохраняет паспорта ЕС.

"Это (поддержка Мелании Украины – ред.) совсем не удивительно, учитывая, что она выросла в бывшей Югославии, стране, где не любят Россию", – подчеркнула автор книги "Искусство ее соглашения: Нерассказанная история Мелании Трамп" Мэри Джордан.

По ее словам, отец Мелании, 81-летний Виктор Кнавс, продолжает ездить в Словению, а это значит, что она в курсе европейской политики.

"Ее родная страна полностью поддерживает Украину, и люди там возмущены тем, что Соединенные Штаты вдруг перестали вооружать Украину", – сказала она.

Существуют свидетельства, что Мелания Трамп еще раньше выражала недовольство войной России против Украины. В феврале 2022 года Дональд Трамп публично назвал российского диктатора Путина "сообразительным" и "гением", однако его жена заняла противоположную позицию.

Мелания осудила убийства мирных жителей, назвав их "ужасными" и "разрывающими сердце". В обращении к своим двум миллионам подписчиков она выразила поддержку украинскому народу, призвала делать пожертвования Красному Кресту и отметила, что ее "мысли и молитвы – с Украиной".

Как писал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп заявлял, что Владимир Путин в разговоре с ним 19 мая сказал, что "очень уважает" его жену Меланию. Глава Белого дома пошутил, что первая леди всем нравится больше, чем он сам.

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