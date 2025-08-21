'Он говорит мягко': Вэнс рассказал о своих впечатлениях от общения с Путиным. Видео

Вице-президент США Джей Ди Вэнс расхвалил кремлевского диктатора Владимира Путина. Мол, тот общается осторожно и обдуманно, а также якобы заботится об интересах россиян.

Своим впечатлением американский политик поделился в интервью Fox News, когда у него спросили, каким Путин кажется в общении. Вэнс отметил: с глазу на глаз он с главарем РФ не встречался, лишь несколько раз общался по телефону.

Джей Ди Вэнс перечислил положительные характеристики, хотя признал некоторые расхождения во взглядах Владимира Путина и Дональда Трампа

"Знаете, это интересно. Он говорит мягче, чем можно было бы ожидать, ведь американские СМИ имеют о нем определенный образ. Он говорит определенным образом мягко. Он очень обдуманный, он очень осторожен", – заявил вице-президент США.

Он нашел общее в российском диктаторе и американском президенте. По его мнению, это переживания за интересы своих государств.

"Думаю, что он, по сути, является человеком, который заботится об интересах России – так, как он их видит. И я думаю, что одна из причин, почему он уважает президента Соединенных Штатов, заключается в том, что он знает: президент заботится об интересах американского народа", – уверен Вэнс.

Представитель администрации Трампа утверждает, что тот на самом деле "критически" относится к диктатору.

"И хотя они часто расходятся во мнениях по определенным вопросам, и, очевидно, президент очень критически относится к Владимиру Путину, президент также готов сотрудничать с кем-либо, если считает, что это поможет достичь важной цели для Америки. И мы все согласны, что важной целью является остановка убийств", – вспомнил Вэнс о войне России против Украины.

