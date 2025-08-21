'Мы сделали многое': Джей Ди Вэнс рассказал, как Трамп звонил Путину и что об этом говорили европейцы. Видео

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, как президент Дональд Трамп звонил российскому диктатору в ночь на 19 августа. По его словам, американский лидер молниеносно принял решение о звонке.

При этом Вэнс говорил, что представители Европы пытались отговорить Трампа от звонка. Об этом он рассказал в интервью на Fox News.

Подробности переговоров

Американский вице-президент подчеркнул, что никто не был заранее подготовлен к телефонному разговору Трампа с Путиным. Вэнс отметил, что президент Соединенных Штатов решил сразу звонить в Кремль, потому что переговоры с лидерами Европы прошли хорошо.

"Это был примерно час ночи по московскому времени, никто не был подготовлен, мы были в восточном крыле Белого дома, и президент говорит: "Мы провели хорошую встречу. Я собираюсь позвонить Владимиру Путину и посмотреть, что он скажет". И все такие: "О, вы позвоните на следующей неделе?" А он такой: "Нет, который час сейчас в Москве? Давайте позвоним прямо сейчас", – рассказал Вэнс.

При этом он подчеркнул, что представители Европы пытались отговорить Трампа от спонтанного звонка российскому диктатору. Политики призывали американского президента тщательно подготовиться к переговорам.

"Мне кажется, что из этого я понял лидерство президента Трампа. Это то, что прорезает все эти дипломатические пустые разговоры и просто говорит, что собирается делать дела. Если я хочу поговорить с кем-то, я буду говорить с кем-то. Европейцы говорили: "Нет, нет, нет", нужно все правильно подготовить, команды должны подготовить звонок и бла-бла-бла. А президент сказал: "Нет, я хочу поговорить с этим парнем. Я думаю, он бескомпромиссный, без пустой болтовни", – отметил Вэнс.

Что предшествовало

Президент Соединенных Штатов созвонился с российским диктатором сразу же после переговоров с европейскими лидерами. В Кремле подтвердили, что готовы к встрече между Украиной и Россией на высшем уровне. По предварительным данным, принимать участие в организации встречи будет в том числе Трамп.

Также известно, что встречу между Зеленским и Путиным планируют организовать уже до конца августа. Место встречи намерены объявить в ближайшее время.

Напомним, Зеленский заявил, что встречи между Украиной и РФ, а также трехсторонняя встреча Украина – Россия – США должны состояться без всяких условий. Глава государства отметил, что речь не идет даже о прекращении огня на время переговоров.

Как писал OBOZ.UA, 17 августа Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки приняли историческое решение. Вашингтон готов принять участие в гарантиях безопасности для Украины.

