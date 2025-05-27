Он действительно посетил Курскую область: в Центре стратегических коммуникаций сказали, атаковали ли ВСУ вертолет Путина

Российские пропагандисты запустили фейк о том, что во время визита в Курскую область вертолет Владимира Путина якобы атаковали дроны Вооруженных сил Украины. На самом деле глава Кремля передвигался автомобильным кортежем, и никакого обстрела не было.

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Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. В заявлении отмечается, что Путин действительно посетил Курскую область 20 мая — это была его первая поездка в регион с начала полномасштабного вторжения. Однако, согласно официальным данным, он передвигался исключительно на автомобиле. Соответствующие кадры транслировали все ведущие российские федеральные телеканалы.

В Центре также напомнили, что командир дивизии ПВО Юрий Дашкин заявил в эфире телеканала "Россия" о якобы атаке ВСУ на вертолет Путина. Впрочем, никаких упоминаний об использовании авиации во время его передвижения не было. Также отсутствует какая-либо информация об атаках беспилотников в этот день, которая бы хотя бы частично подтверждала сказанное Дашкиным.

Ни Министерство обороны РФ, ни курские СМИ, ни приближенные к силовикам Telegram-каналы не сообщали об инциденте с вертолетом. Это свидетельствует, что озвученная в эфире государственного ТВ информация является очередным примером манипуляции, направленной на создание образа "лидера под угрозой".

В Центре стратегических коммуникаций также подчеркнули, что подобные информационные вбросы являются инструментом российской пропаганды. Их цель — оправдать усиление безопасности в регионах, изобразить украинскую армию как угрозу не только на фронте, но и в глубоком тылу, а также поднять боевой дух через мнимое "отражение атаки на президента".

Как сообщал OBOZ.UA, в РФ заявили, что вертолет, в котором якобы находился диктатор Владимир Путин, попал в "эпицентр отражения удара" во время его поездки в Курскую область. По словам командира дивизии ПВО Юрия Дашкина, 20 мая украинские Силы обороны якобы совершили "беспрецедентную атаку" дронами, в ходе которой российские военные сбили 46 беспилотников. Эту информацию озвучили в эфире пропагандистского телеканала "Россия".

В Центре противодействия дезинформации заявили, что кремлевские пропагандисты пытаются представить визит Путина на Курщину 20 мая исключительно как мирную миссию. Информационная стратегия Москвы направлена на создание иллюзии стабильности и контроля, но скрывает реальные проблемы оккупантов, чтобы отвлечь внимание от многочисленных поражений и потерь.

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