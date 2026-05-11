'Оказывает помощь России': в ГПСУ оценили угрозу для Украины со стороны Беларуси

Беларусь продолжает играть вспомогательную роль в войне России против Украины, предоставляя свою территорию и инфраструктуру. В то же время прямой угрозы повторного вторжения с белорусского направления пока не зафиксировано.

Видео дня

Украинские пограничники отмечают, что ситуация остается контролируемой, но требует постоянного мониторинга. Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины и Центр противодействия дезинформации СНБО.

Беларусь поддерживает Россию инфраструктурно

С начала полномасштабной войны Беларусь оказывает поддержку России, в частности через использование своей территории, военной инфраструктуры и передачу вооружения со складов. Кроме этого, по словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, Минск способствует работе вражеских воздушных средств.

Речь идет как о стационарных системах, размещенных на территории Беларуси, так и о новых средствах, в частности воздушные шары с ретрансляторами сигнала.

Использование воздушных шаров и дронов

Как отметил Демченко, недавно в воздушное пространство Украины залетел шар с ретранслятором именно во время атаки российских дронов. Такие средства помогают усиливать сигнал и координацию воздушных ударов.

По его словам, вражеские объекты обычно заходят с территории России и движутся вдоль украинско-белорусской границы.

Активность на территории Беларуси продолжается

Украинские пограничники фиксируют сохранение активности на территории Беларуси. Речь идет о развитии логистических маршрутов, обустройстве военных полигонов и баз.

Ранее Минск также объявил о создании Южного оперативного командования вблизи границы с Украиной. В ГПСУ считают, что такие шаги имеют и информационный характер – в частности для попыток переложить ответственность на Украину и создать представление о якобы угрозе с ее стороны.

Угроза вторжения оценивается как низкая

По словам представителей украинских структур, сейчас Россия не имеет на территории Беларуси достаточных сил для осуществления повторного наступления. В то же время риск использования белорусской территории для поддержки действий российских войск сохраняется.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также подтвердил, что непосредственной угрозы вторжения сейчас нет. В то же время он обратил внимание на строительство фортификаций и возможный демонстративный характер таких действий.

Украина усиливает оборону границы

На фоне сохранения потенциальных рисков Украина продолжает укреплять границу с Беларусью. Вдоль линии разграничения строятся фортификационные сооружения, инженерные заграждения и минные поля.

В ГПСУ отмечают, что Силы обороны держат необходимое количество подразделений на этом направлении и готовы реагировать на любые изменения ситуации.

Возможные сценарии действий Минска

По оценкам пограничников, Россия продолжает оказывать давление на Беларусь с целью более активного вовлечения в войну.Однако Минск пока избегает прямого участия в боевых действиях.

В то же время не исключается, что Беларусь может прибегнуть к косвенным действиям – в частности провокаций на границе или попыток дестабилизации ситуации, что оставляет определенный уровень угрозы для Украины.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно Владимир Зеленский заявил о"достаточно специфической активности на участках границы Украины и Беларуси – со стороны Беларуси". Президент заверил, что в случае угрозы Киев готов оперативно реагировать.

– В середине апреля Зеленский также заявлял, что государство-агрессор РФ может попытаться в очередной раз втянуть Беларусь в войну против Украины. В приграничье соседней страны достраивают дороги, ведущие к нашей территории, а также налаживают артиллерийские позиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!