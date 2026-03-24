Огрызко дал прогноз, что произойдет в случае выхода США из мирных переговоров

В начале второго президентства Дональда Трампа глава Белого дома заявил о немедленном и безусловном прекращении огня за сутки, а уже потом начать переговоры. После этого россияне предложили всеобъемлющее мирное соглашение с гарантиями для всех, что в Белом доме подхватили.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью OBOZ.UA. По его словам, для россиян это стало прикрытием для продолжения войны, и их такой формат полностью устраивает.

Выйдут ли США из переговоров

Политик отметил, что это именно то, чего хотел глава Кремля Владимир Путин, достигнув этого при содействии американского лидера.

"Если он(Трамп. – Ред.) выйдет из переговоров, но при этом останется программа, когда европейцы покупают американское оружие и передают его Украине, и если мы продолжим получать разведданные – то нам, извините, от этого ни холодно ни жарко. Мы что, от этих переговоров что-то реально получаем? Нет. И тогда эта тема сама собой перейдет в чисто теоретическую плоскость. И мы просто будем ждать того момента, когда украинская армия заставит Путина к настоящим переговорам", — спрогнозировал Огрызко.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина настаивает на определении четких сроков для дальнейших переговоров с США и Россией. В Киеве ожидают большей конкретики и продолжают активную дипломатическую работу.

"Мы хотим четких дат, хотя примерно все понимают, что ситуация на Ближнем Востоке, война влияет на перенос этой даты, уже не первый раз переносят трехстороннюю встречу. Хочется большей конкретики по этому", – говорил он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сказал, что переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик. По его словам, стороны никак не могут договориться по вопросу территорий Донецкой и Луганской областей. Также процесс застрял на мирном плане из 20 пунктов.

Также OBOZ.UA сообщал, в Турции подчеркнули необходимость возвращения к переговорам о прекращении войны в Украине. В Анкаре подтвердили, что турецкая сторона готова провести новый раунд переговоров между Киевом и Москвой.

