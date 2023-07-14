Оговорка по Фрейду? Шольц перепутал Швецию с Украиной в контексте вступления в НАТО. Видео

С федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом случился эпический курьез во время его традиционной летней пресс-конференции в Берлине. Он перепутал Швецию с Украиной, когда говорил о расширении НАТО.

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"Оговорка по Фрейду" Олафа Шольца попала на видео. Кадры мгновенно разлетелись в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В ходе пресс-конференции канцлер Германии комментировал расширение Альянса. Говоря о своей поддержке Швеции, он обмолвился и назвал Украину вместо скандинавской страны.

"Я поддерживаю вступление Украины в НАТО… то есть вступление Швеции в НАТО", – сказал Шольц и рассмеялся, поняв, что допустил оговорку.

При этом все присутствующие в зале также засмеялись и поддержали такую "ошибку" Шольца бурными аплодисментами.

Вместе с тем эта оговорка канцлера Германии свидетельствует о том, что вопрос о членстве Украины в НАТО остается на слуху на фоне недавнего саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе и сам Олаф Шольц мысленно возвращается к этой теме.

Если же говорить о настоящей, а не ошибочной поддержке членства Украины в НАТО, то Шольц неоднократно подчеркивал, что обязательным условием вступления нашей страны в Альянс является завершение войны с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Федеральный канцлер Олаф Шольц назвал главное условие полноценного вступления Украины в НАТО – для начала на территории нашей страны должна быть завершена война с Российской Федерацией.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина вступит в НАТО сразу, как только закончится война с РФ.

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