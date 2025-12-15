Одним из ключевых разногласий между США и Украиной является оценка ситуации на поле боя – WSJ

Переговоры между США и Украиной относительно условий, на которых завершится российско-украинская война, похожи на "перетягивание каната". Вашингтон настаивает на скорейшем заключении соглашения и давит на Киев, в украинской столице же обеспокоены требованием "союзника" отдать свою землю без боя и туманных "гарантий" по предотвращению нового вторжения РФ.

Среди ключевых разногласий между США и Украиной – кардинально разная оценка настоящей ситуации на поле боя. О "мирных инициативах" американского президента Дональда Трампа и то, могут ли они помочь завершить российскую агрессию против Украины, размышляли авторы The Wall Street Journal.

Переговоры между США и Украиной: ключевые разногласия до сих пор не решены

На новый "круг" американо-украинский "переговорный марафон" зашел в воскресенье, 14 декабря. В тот день представители Трампа – спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер – встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Переговоры продолжались около пяти часов. После их завершения Белый дом выдал уже привычное заявление о "прогрессе", якобы достигнутом администрацией Трампа, в вопросе заключения "мирного соглашения" с Россией уже до конца текущего года.

Ожидаемо высоко оценил результат своих усилий и Уиткофф. Большой симпатик России и лично диктатора Владимира Путина в окружении Трампа после воскресных переговоров заявил, что стороны "провели углубленные обсуждения мирного плана".

"Был достигнут значительный прогресс, будет новая встреча завтра утром", – заявил Уиткофф.

В то же время источники WSJ, информированные о ходе встречи в воскресенье, называют воскресные переговоры "сложными". На встрече американцы вновь подтвердили, что не желают идти на компромисс по неприемлемым для Украины пунктам американского "мирного плана".

Авторы материала уточняют: заявления о "прогрессе" звучат на фоне усиления давления Вашингтона на Киев с требованием согласиться на все предложения "мирного плана", включая откровенно капитулянтские.

"Переговоры между Украиной и ее западными партнерами превратились в перетягивание каната, даже без участия России за столом переговоров. Вашингтон настаивает на быстрых решениях, тогда как Зеленский и его европейские сторонники утверждают, что остаются существенные разногласия, которые необходимо решить. Переговоры продолжатся в понедельник, и к ним планируют присоединиться несколько европейских лидеров", – говорится в публикации.

Среди "существенных разногласий", которые до сих пор так и не удалось решить, едва ли не самой главной является позиция сторон по выводу украинских войск из части Донецкой области, которую Россия не может захватить: Вашингтон по-прежнему требует от Киева выполнить этот ультиматум Москвы, украинская власть же на добровольную сдачу врагу хорошо укрепленных остатков региона не соглашается.

Еще один "камень преткновения" – гарантии безопасности для Украины, которая по понятным причинам хочет уверенности, что обещанная Трампом "сделка" не будет нарушена Россией уже на следующий день или через год после ее подписания. И Украина, и Европа здесь единодушны: должны быть четко определены действия, которые предпримут США в случае нарушения РФ "мирного соглашения" и ее нового нападения на Украину.

И первый, и второй вопрос, отмечают в WSJ, будут в центре внимания на переговорах в Берлине.

Москва не проявляет готовности прекращать агрессию

Ключевую роль в попытках завершить войну дипломатическим путем сейчас взял на себя далекий от дипломатии Уиткофф. В течение последних недель он "переключался между встречами с Кремлем в Москве и отдельными переговорами с Киевом в США или Европе".

И о "результативности" активности трамповского переговорщика красноречиво свидетельствуют заявления Москвы.

"Российские чиновники заявили, что мирный план США является хорошей основой для обсуждения, но не сказали, примут ли они его. Многие европейские чиновники сомневаются, что Кремль стремится свернуть войну. Они заявили, что Европа и все страны Североатлантического договора сталкиваются с риском того, что если Россия победит в Украине, Кремль нацелится на конфликт с европейскими соседями", – отмечает WSJ.

Не менее красноречивыми являются и действия России: агрессор не прекращает наносить удары по украинским городам и селам, в частности атакуя объекты инфраструктуры. И пока американцы в Европе убеждали Зеленского капитулировать – сотни тысяч украинских семей сидели без света и тепла из-за российских ударов.

"Камни преткновения" в дискуссии вокруг "мирного плана" Трампа

В среду Украина направила в Вашингтон свой ответ на предварительное предложение США о прекращении развязанной почти четыре года назад Россией полномасштабной войны.

"Хотя существует согласие по некоторым пунктам, в частности по ограничению численности военнослужащих в мирное время до 800 000 человек, Киев продолжает отвергать требование США о сдаче территории в Донецкой области, которую до сих пор удерживают украинские войска. План США предусматривает, что Киев согласится не воевать за возвращение территорий, от которых откажется в пользу России, и может означать официальное признание Вашингтоном аннексии Москвой частей Украины. Это также еще больше осложнит надежды Киева на вступление в НАТО, одновременно потенциально вернув Россию в мировую экономику, в частности через совместные американо-российские проекты", – описали ключевые противоречия относительно условий завершения войны, существующие между Вашингтоном и Киевом.

Из самолета, в котором направлялся на встречу с Уиткоффом и Кушнером в Берлине, Зеленский сообщил журналистам, что по состоянию на утро воскресенья Киев не получил от Вашингтона ответа на свое предложение.

Зеленский подчеркнул, что Украина "много сделала, чтобы все стороны могли встретиться", и пожаловался, что мирными переговорами руководила политика силы, а не ценности.

"Смотрите, сегодня мы говорим не о честности, а о силе. Потому что если мы говорим о честности, ценности и уважение к международному праву, россиян должны были быть осуждены с самого начала", – отметил президент Украины.

Глава государства добавил, что открыт к обсуждению будущего хорошо укрепленной части Донецкой области, которую контролирует Украина. По его мнению, самым справедливым вариантом было бы начать переговоры с Россией на основе текущей линии фронта, а не заставлять Украину выводить свои войска – особенно если от России аналогичного отвода никто не требует.

Зеленский назвал вопрос Донетчины "очень деликатным и очень острым". В WSJ же напомнили, что президент Украины не имеет права сдавать суверенную территорию государства и что поинтересоваться судьбой этой части Украины следовало бы у украинского народа – возможно, путем референдума.

В Вашингтоне убеждены, что Украина уже "проигрывает" войну

Одно из ключевых разногласий между США и Украиной заключается в оценках ситуации на поле боя Вашингтоном и Киевом, а также влияния реалий на фронте на ход переговоров.

Трамп неоднократно заявлял, что Украина проигрывает войну. Такого же мнения придерживаются и некоторые высокопоставленные чиновники его администрации, которые уверены в неизбежном поражении Украины при условии продолжения боевых действий.

Зато украинские солдаты и европейские чиновники считают, что Украина может защищаться еще минимум год, особенно при условии увеличения военной и финансовой поддержки со стороны союзников.

Зеленский обратился к США с просьбой не верить заявлениям Москвы о ситуации на фронте. Подчеркивая свое мнение, в пятницу он посетил окрестности города Купянска в Харьковской области, который россияне якобы захватили месяц назад.

Что с гарантиями безопасности для Украины?

По словам европейских и украинских чиновников, кроме территории, ожидается, что берлинские переговоры будут сосредоточены на обсуждении гарантий безопасности для Украины.

Великобритания, Франция и другие европейские столицы разработали детальные планы по видам помощи, которую они могли бы предоставить Украине, включая возможное размещение сил поддержки в стране, и обсудили их с военными представителями США.

Однако Вашингтон еще не принял политического решения относительно помощи, которую он будет предоставлять.

Сначала Украина надеялась на членство в НАТО, рассчитывая на обязательства внутри блока относительно того, что нападение на одного члена НАТО трактуется как нападение на всех – с соответствующими последствиями.

Однако в воскресенье Зеленский признал, что членство в НАТО для Украины, похоже, заблокировано. Поэтому, добавил президент, сейчас он сосредоточен на юридически обязательных гарантиях безопасности со стороны США и Европы, подобных тем, что кодифицированы в статье 5 основополагающего договора НАТО.

Зеленский заявил, что надеется, что Конгресс поддержит роль США в отражении будущего российского вторжения.

В пятницу французский чиновник повторил важность того, чтобы Вашингтон четко разъяснил Украине ее роль в гарантиях безопасности, прежде чем Киев обяжется уступить территорию.

Москва же заявила, что будет "решительно возражать", если предложения, разработанные Киевом и Брюсселем, будут включены в мирный план. Об этом сказал в воскресенье помощник диктатора Владимира Путина

Он также сказал, что Россия будет возражать против положений, включающих демилитаризованную зону в Донецкой области.

"Могут быть некоторые положения, которые являются абсолютно неприемлемыми для нас, в частности те, что касаются территориальных вопросов. Вопрос территорий активно обсуждался здесь, в Москве. Американцы не только знают, но и понимают нашу позицию", – заявил Ушаков.

Он также снова взялся рассказывать, что Украина "никогда не сможет вернуть Крым" или "получить членство в НАТО". Что касается последнего, то, по версии Ушакова, "существует миллион процентов гарантии, что этого не произойдет".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что накануне состоялся первый этап переговоров Зеленского с представителями Трампа в Берлине.

Зеленский перед разговором сообщал в своем Telegram-канале, что тема диалога – это гарантии безопасности. Чем завершился разговор по этому важнейшему для Украины вопросу – доподлинно неизвестно.

В понедельник, 15 декабря, стороны должны продолжить переговоры.

