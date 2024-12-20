'Очевидная антидемократическая афера': Николов объяснил, что не так с законопроектом об уголовной ответственности за распространение информации. Видео

Народным депутатам Украины передан на повторное второе чтение законопроект №10242, усиливающий уголовную ответственность за распространение конфиденциальной информации. В свою очередь, медиа-сообщество призывает народных избранников не голосовать за проект закона, названный "очевидной антидемократической аферой".

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В частности, с такой характеристикой законопроекта №10242 в эфире OBOZ.UA согласился редактор известного издания "Наші гроші" Юрий Николов. Он отметил, что документ, даже после редакции, продолжает нести значительные угрозы свободе слова и работе журналистов.

Как известно, проект закона №10242 нужен Украине для вступления в Евросоюз. Однако документ имеет так называемые "правки Лозового", из-за чего удивляются даже в Евросоюзе, отметил Николов.

"Эту вонючку-норму запихали в законопроект, который нам реально нужен для вступления в Евросоюз. Мы обещали, и в законопроекте куча других вещей записана. Но теперь даже Евросоюз смотрит на законопроект и говорит: "Ребята, вы здесь одной рукой в Евросоюз вступаете, а другой устраиваете малороссию" – сказал он.

О малороссии господин Николов вспомнил потому, что аналогичный законопроект был принят законодательными органами страны-агрессора.

"Всего несколько недель назад. То есть мы за ними одинаково идем в плане наказаний для журналистов и их источников. Там так же приняли, только там у них более мощная норма (10 лет тюрьмы), но смысл тот же", – отметил редактор.

Он уточнил, что "антидемократическая афера" – то есть проект закона №10242 – была устроена правоохранительным комитетом Верховной Рады.

"Там перечень авторов этого законопроекта, это фактически просто весь состав комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности", – сказал господин Николов.

Как сообщал OBOZ.UA, законопроект должен усилить уголовную ответственность по несанкционированному распространению конфиденциальной информации. Подразумевается размещение в свободном доступе конфиденциальной информации из публичных реестров.

В законопроекте совсем нет механизмов защиты для лиц, разглашающих конфиденциальную информацию в интересах общества, в том числе журналистов и разоблачителей коррупции.

4 декабря депутаты не поддержали и отправили на повторное второе чтение законопроект. В документ было подано 1600 правок.

А уже 17 декабря комитет Совета по правоохранительной деятельности вторично поддержал повторное чтение указанный законопроект. Несмотря на объем предоставленных и принятых поправок, в проекте остались нормы, которые существенно ограничат деятельность журналистов.

18 декабря депутаты вновь провалили голосование по предложенному документу.

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