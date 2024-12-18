Ну как вы видите, учитывая:

Видео дня

▪️ общую позицию медиасообщества по неприемлемости законопроекта №10242 (который против журналистов)

▪️ позицию НАБУ/САП относительно правок "Лозового"

▪️наличие наших 1600 правок от нас

Сегодня этот законопроект №10242 в Раде рассматриваться не будет.

Это не значит, что этот бой мы уже выиграли (он еще продолжается), но шантаж тех, кто решил это объединить с требованиями МВФ и в последний день протянуть… мягко говоря не сработал.

PS Также ждем позицию партнеров.