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Ярослав Железняк
Ярослав Железняк
Народный депутат Украины

Блог | Законопроект, содержащий угрозу для свободы слова, пока в Раде рассматриваться не будет

Законопроект, содержащий угрозу для свободы слова, пока в Раде рассматриваться не будет

Ну как вы видите, учитывая:

Видео дня

▪️ общую позицию медиасообщества по неприемлемости законопроекта №10242 (который против журналистов)

▪️ позицию НАБУ/САП относительно правок "Лозового"

▪️наличие наших 1600 правок от нас

Сегодня этот законопроект №10242 в Раде рассматриваться не будет.

Это не значит, что этот бой мы уже выиграли (он еще продолжается), но шантаж тех, кто решил это объединить с требованиями МВФ и в последний день протянуть… мягко говоря не сработал.

PS Также ждем позицию партнеров.

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