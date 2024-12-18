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Блог | Законопроект, содержащий угрозу для свободы слова, пока в Раде рассматриваться не будет
Ну как вы видите, учитывая:
▪️ общую позицию медиасообщества по неприемлемости законопроекта №10242 (который против журналистов)
▪️ позицию НАБУ/САП относительно правок "Лозового"
▪️наличие наших 1600 правок от нас
Сегодня этот законопроект №10242 в Раде рассматриваться не будет.
Это не значит, что этот бой мы уже выиграли (он еще продолжается), но шантаж тех, кто решил это объединить с требованиями МВФ и в последний день протянуть… мягко говоря не сработал.
PS Также ждем позицию партнеров.
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