Индия предлагает Путину собственное видение мира в Украине: кто окажется в выигрыше

Советник индийского премьера Моди по национальной безопасности Аджит Довал посетит Москву 10-11 сентября для участия в совещании руководителей ведомств по национальной безопасности стран – членов БРИКС, а также встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Утверждается, что Довал обсудит "мирные усилия индийской стороны, направленные на урегулирование войны в Украине".

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На сегодняшний день Нарендра Моди, посетивший Москву и Киев, выглядит человеком, способным разговаривать с обеими руководителями враждующих стран, и при этом его контакты не вызывают таких бурных эмоциональных отзывов, как путешествие по этому же маршруту премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Моди, по крайней мере, представляет, что именно и Путин, и Зеленский думают о возможности прекращения войны и начале мирных переговоров или отсутствии такого желания.

Но возникает вопрос, насколько реалистичными могут быть мирные предложения Индии в ситуации, если Путин настроен на многолетнюю войну против Украины с целью ее уничтожения. Имеет ли Индия действенные аргументы остановить такую ​​политику России, если на нее не влияет даже тот факт, что западные страны собираются годами помогать Украине противостоять российской агрессии.

О том, что стоит за активизацией Индии вокруг мирного процесса в российско-украинской войне – в материале OBOZ.UA.

"Почтальон", который устраивает всех

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал посетит Россию и намерен обсудить с российскими официальными лицами ситуацию в Украине и возможность прекращения боевых действий. Кажется, Индия все активнее вовлекается в мирный процесс российско-украинской войны.

Как известно, 8 августа премьер Индии посетил Москву, где лично встретился с Путиным. После этого Нарендра Моди посетил и Киев. Произошло это 23 августа, в День Государственного Флага Украины и в канун Дня Независимости, что выглядело достаточно символично.

С точки зрения Украины, эта встреча была возможностью обсудить роль Индии в восстановлении мира, ведь государство занимает центральное место в украинских планах по завоеванию ключевых стран так называемого Глобального Юга, но эти усилия зашли в тупик, что четко продемонстрировал Саммит мира в Швейцарии. Как демонстрирует дальнейшее развитие событий, в какой-то степени диалог между Украиной и Индией состоялся. По итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским индийский лидер заявил, что "страна готова внести свой вклад и поддержать любые усилия по достижению мира".

Очевидно, первое, что может сделать лидер Индии с помощью своего советника по национальной безопасности, – выступить человеком, способным передавать сигналы. То есть быть не посредником, а стороной, способной передавать деликатную информацию от российского руководства к украинскому и наоборот. Кажется, именно такая роль и устроит Моди, ведь покажет его нейтральность и успокоит США и Россию, а также закрепит за ним важную роль в международных делах. К слову, с начала полномасштабного вторжения России эту роль некоторое время выполнял президент Турции Эрдоган. Но в последнее время он утратил такую ​​возможность.

Нарендра Моди действительно находится в уникальной ситуации, даже по сравнению с Китаем, который в тандеме с Бразилией выдвинул свою "мирную инициативу" по прекращению российско-украинской войны. Однако глава КНР Си Цзиньпин, который является автором этого плана и реальным союзником России, довольно прохладно относится к диалогу с Украиной. На третий год войны главный китайский коммунист ни разу не встречался с Зеленским, проведя с ним лишь один телефонный разговор без каких-либо реальных результатов. Крупнейшим дипломатическим достижением в украинско-китайских отношениях стал визит уже экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, причем не в Пекин, а в Гуанчжоу, где прошли его переговоры с министром иностранных дел КНР.

Индия как противовес Китаю в мирном процессе

На начальном этапе российско-украинской войны индийская дипломатия не проявляла особой активности в вопросе урегулирования и долгое время находилась в тени китайского мирного плана и других инициатив. В определенной степени ситуация изменилась после визита в Украину.

Собственно, о возможном изменении роли Индии в миротворческом процессе может свидетельствовать и тот факт, что Владимир Зеленский заявил в интервью индийским СМИ, что хотел бы провести второй Саммит мира в одной из стран Глобального Юга. И именно Индия может стать таким местом. При этом Зеленский подверг критике так называемый мирный план Китая по урегулированию войны в Украине, хотя до последнего времени представители украинской власти пытались избегать резких заявлений относительно китайских предложений. Более того, господствовало мнение, что если КНР захочет, то сможет заставить Россию прекратить эту войну. Поэтому для украинского руководства так важно добиться потепления отношений с Китаем. Но на все попытки украинских властей "подружиться" лидер КНР не ответил взаимностью.

"Премьер-министр Индии Моди спросил мое мнение о китайском мирном плане. И я сказал, что это не план. Это просто политическое заявление, чтобы сказать, что они не забывают о войне, но это просто что-то на бумаге", – заявил Зеленский в интервью изданию O Globo, подчеркнув, что Украина заинтересована в "конкретных и честных предложениях".

Собственно, визит Моди в Украину и его такие разговоры с Зеленским уже вызвали нервную реакцию у россиян. Путин сразу организовал телефонный разговор с Моди, и как говорится из сообщений Кремля, дважды "выразил свою оговорку, изложив ключевые проблемы" "конфликта", и дал принципиальную оценку деструктивной линии "киевской власти и ее западных покровителей". Переводя с официального языка – пытался "промыть" мозг индийскому лидеру, чтобы тот не сделал "неправильных" выводов после визита в Украину.

Ничего личного – просто бизнес

По идее, своим более активным участием в мирном процессе и налаживании диалога между воюющими сторонами лидер Индии стремится прежде всего легитимизировать экономические отношения с РФ. Речь идет не только о дешевых энергоносителях, позволивших Индии сэкономить десятки миллиардов долларов, но и о том, что на 60% вооруженные силы этой страны обеспечены оружием российского производства. На этом фоне Моди стремится найти баланс между Москвой и Вашингтоном, с которыми у него хорошие отношения и он пытается их сохранить.

Конечно же, Индия не хотела, чтобы ее воспринимали как страну, которая помогает России в ведении этой агрессивной войны. В частности, еще и потому, что для нее важны отношения с Западом. Для этого ей нужно демонстрировать свою нейтральность, поэтому визит советника индийского премьера Моди по национальной безопасности Аджит Довал – лучшая возможность сделать это. Ведь сам факт того, что Индия выступает с "мирными предложениями", что страна "на стороне мира и сделает все возможное, чтобы его достичь в диалоге со всеми", легитимизирует дальнейшие масштабные экономические взаимоотношения между Индией и РФ. То есть теперь будет гораздо проще объяснить американцам, почему все еще продолжается экономическое и военное сотрудничество с Путиным – так как это "дает возможность реального посредничества между Москвой и Киевом, чтобы достичь мира, а у всех других такая возможность отсутствует". Министр Индии, как и большинство участников этого процесса, может просто использовать российско-украинскую войну в собственных интересах.

Говорить с Путиным о каком-то мире сегодня бессмысленно

"Трудно говорить об индийском плане, ведь его никто не видел, в отличие от того же китайско-бразильского "мирного плана", как бы к нему ни относиться. Моди скорее видит свою роль в том, чтобы быть посланником между Киевом и Москвой" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Игорь Долгов, который возглавлял Миссию Украины при НАТО, был заместителем министра иностранных дел Украины и заместителем министра обороны Украины по европейской интеграции.

По мнению дипломата, о каких вообще миротворческих планах сегодня целесообразно говорить в Москве, ведь очевидно, что, кроме громких заявлений, прозвучавших со стороны Путина в преддверии Саммита мира в Швейцарии, ничего другого не было озвучено и вряд ли будет. У Кремля есть цели, следуя которым, он не остановится и не будет делать "промежуточных станций" для мирных переговоров. Эти цели общеизвестны: полное уничтожение Украины и украинского народа. Следовательно, для переговоров с Россией, считает Игорь Долгов, необходима сила.

"Я пока не вижу большого смысла в любом мирном плане. Ведь с РФ нельзя договориться, ее можно только принудить. Вот в этих рамках, мне кажется, и следует думать. Я не вижу оснований рассчитывать, что Индия сейчас выйдет с совершенно новым каким-нибудь проектом, который еще никто не видел. Есть только ожидания, мол, что-то может быть. Я понимаю, что и мы в Украине, которые уже натерпелись и настрадались от войны, и многие другие люди во всем мире очень хотят, чтобы что-то положительное произошло. Но при этом желание перебивается суровой реальностью – пока нет оснований ожидать чего-то кардинально нового или полезного в направлении любых мирных процессов", – констатировал Игорь Долгов.

Индия не является фактором, который может повлиять на Путина и остановить войну

"Нужно начать с того, к чему, собственно, стремится Украина и совпадает ли это с тем, к чему стремится Индия. Конечно же, мы хотим завершения этой войны, но наши условия абсолютно понятны: справедливый мир с восстановлением действия международного права. Самое главное для нас – освобождение всех территорий и будущая безопасность Украины. Собственно, любые другие планы, которые не включают эти ключевые для нас пункты, лишь отвлекают внимание и не ведут к справедливому и продолжительному миру" – такую мысль в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал эксперт по внешней политике и политике безопасности Центра оборонных стратегий Александр Хара.

По мнению эксперта, Моди включился в миротворческий процесс по разным причинам. Здесь и внутриполитические проблемы, которые есть у индийского лидера, и критика со стороны Украины и наших европейских и американских партнеров. Ведь Индия является важным элементом продолжения этой войны, которая экономически поддерживает режим Путина и расширяет сотрудничество в оборонке и других направлениях. То есть она пытается быть страной неприсоединения и притворяться неким посредником, но активно помогает агрессору.

"Я скептически отношусь, что Индия способна что-то сделать полезное в миротворческом процессе. Самое главное – инициативы вне рамок украинской Формулы мира не способствуют ни завершению этой войны, ни установлению справедливого и длительного мира. Я думаю, это больше притворство какой-то деятельности, чем на самом деле какое-то конкретное изменение, потому что у Индии стратегический интерес – балансирование между США, Россией и Китаем. Конечно же, я абсолютно не хочу критиковать желание что-то сделать и прекратить эту войну, но ключевые интересы Индии не совпадают с украинскими", – отмечает Александр Хара.

Эксперт считает, что Индия не является фактором, который может остановить войну или повлиять на Путина. Украинская сторона четко сформулировала свой подход, стремление к формированию поддержки со стороны международных партнеров и по возможности оказания давления на Россию. Если Индия будет помогать создавать это давление, тогда это одна история. Если же она не хочет этого делать, а сегодня именно так и выглядит, и будет проводить исключительно свою игру – то это другая история.

"Мы видим Индию полезной только тогда, если она присоединится к нашим идеям и будет отстаивать интересы международного сообщества, потому что мы хотим ничего большего, чем восстановление действия международного права. Конечно, посмотрим, но я ничего от этого визита не жду, кроме очередной волны российской пропаганды. Индусы просто дадут дополнительный информационный повод россиянам, чтобы рассказывать, что они готовы к миру, но Украина не хочет и Украина должна считаться с ситуацией, которая сложилась с потерей территорий и готовиться потерять еще часть своего суверенитета. Вот и все, что лично я ожидаю в этом отношении", – констатировал Александр Хара.