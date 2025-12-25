"Очень теплый разговор": Зеленский поблагодарил Вселенского Патриарха за поддержку мирных усилий Украины

Президент Владимир Зеленский провел теплый рождественский разговор с Вселенским Патриархом Варфоломеем, поблагодарив за поддержку Украины и ее дипломатических усилий. В то же время глава государства подчеркнул, что даже в Сочельник и Рождественскую ночь Россия не прекратила обстрелы украинских городов и критической инфраструктуры.

Видео дня

О самом разговоре Владимир Зеленский сообщил в своем обращении в Telegram-канале. Информацию о последствиях российских атак подтверждают данные местных властей и экстренных служб.

По словам президента, во время беседы со Вселенским Патриархом обсуждались гуманитарные последствия войны, поддержка Украины в защите жизни и международные усилия, направленные на достижение справедливого мира. Зеленский отдельно поблагодарил Варфоломея за искреннее рождественское поздравление украинцам и постоянную моральную поддержку.

В то же время президент подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары по Украине, в частности по энергетической инфраструктуре, из-за чего во многих регионах действуют графики отключения электроэнергии. В день разговора российские войска снова обстреливали города востока страны, а в Чернигове, фактически в то же время, когда продолжалось общение с Патриархом, медики оказывали помощь раненым после попадания российского дрона в жилой дом.

Во время разговора прозвучала жесткая оценка действий РФ: президент отметил, что Украина имеет дело с варварством, которое обесценивает само понятие веры и человечности, а культ насилия в России пытаются превратить в часть государственной идеологии. Зеленский подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет противодействовать российской агрессии всеми возможными способами, защищая жизни граждан и поддерживая мирные инициативы.

Президент выразил благодарность Вселенскому Патриарху за готовность и в дальнейшем способствовать международным усилиям для прекращения войны и восстановления справедливого мира.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Владимир Зеленский в честь рождественского Сочельника обратился к Папе Римскому Льву XIV. Глава государства поблагодарил Его Святейшество за усилия по влиянию для прекращения войны России против Украины.

Как отметил глава государства, россияне не только отвергли перемирие, но и нанесли массированный удар по энергетике Украины, а также продолжают штурмовые действия на фронте.

В свою очередь Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку российских оккупантов по территории Украины накануне Сочельника. Глава государства заявил, что россияне применили более 650 дронов и десятки ракет различных типов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!