Обыски в оборонных компаниях станут очередным ударом по нацбезопасности, – Гудыменко

Смена военного командования страны совпала с давлением на национальных производителей вооружения: правоохранительные органы открывают уголовные производства и приходят с обысками к предприятиям и владельцам соответствующих компаний. После вручения подозрения главе Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Сергею Пашинскому, сегодня остановилась работа украинского производителя бронежилетов.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко рассказал в интервью телеканалу "Эспрессо".

"К Пашинскому пришли с делом, которому больше 9 лет, а срок истекает. Так что это означает либо политический, либо бизнес заказ. Когда не за что человека посадить, тогда берется старое дело, поднимается и начинает жить обновленной жизнью. Все знают, что Пашинский был двигателем создания огромного количества номенклатуры оружия. Он фанатик вооружения. Соответственно, я уверен, что в Кремле уже вторую неделю подряд праздник, потому что это удар по обороноспособности страны. Уверен, исполнители обысков и выдавшие соответствующие разрешения не понимали последствий. Более того, буквально недавно появилось сообщение от производителя бронежилеты "Балистика", к которым также пришли с обысками.

По словам военного, дело Пашинского и "Балистики" не связано ничем, кроме еще одного удара по обороноспособности страны, созданию угроз для своевременных поставок в армию, возможности эффективно защищаться.

"У нас сейчас есть возможность для предупреждения подобных вредительских действий в отношении оборонных компаний. Первый вариант – обеспечение полной независимости правоохранительных органов. Второй – все обыски, задержание, заключение соглашаются на самом высоком уровне, а без такого алгоритма обыски не проходят", – подытожил Гудыменко.