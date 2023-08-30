Это только у кремлевских старцев все хорошо в их видении мира. Как говорят и пишут некоторые западные политики и обозреватели – Путин надеется на усталость западного общества от войны и тогда все пойдет по его плану. В сопромате есть такое понятие, как усталость металла. Если это касается таких сооружений, как мост, то в один "прекрасный" момент он может рухнуть, если его не укрепить и вовремя не поменять "уставшие" элементы.

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Путин хочет поиграть с Западом в покер, как тот игрок в замечательной кинокомедии "Блеф", где главную роль играет бесподобный Адриано Челентано. Выложив карты на стол, все увидели, что у Челентано четыре туза и у его оппонента тоже четыре. Настал момент бить морду и Челентано вовремя спрыгнул с яхты. Думаю, у Путина такой финт не пройдет в силу его запущенной шизофрении. Не "прокатит" и продать болото, где кроме лягушек ничего не водилось, как алмазные копи.

Так в чем проблема у Кремля в краткосрочной перспективе? Проблема вырисовывается в том, что там рассчитывают на "усталость от войны" западного общества, однако совсем не принимают во внимание абсолютно параллельные процессы в обществе российском. Как бы оно не было одурачено и зомбировано своей пропагандой, но объяснить народу – почему армия РФ сдала Крым и ушла из Бердянска, Мариуполя и Донецка точно не получится ни самому Путину, ни Соловьеву, ни Скабеевой. Что за этим может последовать пока не знает никто – ни сам Кремль, ни ЦРУ. Это может быть бескровный распад России, как в 1991-м, это может быть начало гражданской войны с огромными жертвами, это может быть внутренний госпереворот и временное сохранение власти ФСБ и олигархов. В любом случае очень долго война не продлится. К осени 2024 года демпартии США и Белому дому надо показать своим избирателям, что они не напрасно столь масштабно помогали Украине. Поэтому в Украину придет то вооружение, о котором она и не мечтала. Воинов надо беречь, ракет не жалко.

Пока мы видим скромные успехи ВСУ и провалы ПВО России. Это даже без ATACMS и Taurus. Что будет с тылами российской армии, когда в Украину поступят первые три эскадрильи F-16, способные нести дальнобойные ракеты, даже представить страшно. Сможет ли армия орков просидеть зимой без пищи и снарядов в своих окопах по линии фронта хотя бы неделю? Сильно сомневаюсь. Они начнут вылезать из этих окопов, как тараканы из щелей. Задачи ВСУ просты и очевидны – обрезать все коммуникации противника и оставить его на голодном пайке. Это и крымский мост и сухопутный коридор и все остальное за Донецком. Какие шансы у Москвы нивелировать силу ВВС Украины, которая может быть доведена к весне 2024 до 150 истребителей F-16? Практически никаких. Нам остается смотреть на российском телевидении, если есть такое желание, продолжение кинокомедии "Блеф", но уже в исполнении артистов посудомоечного жанра. "Оскара" они не получат, но лет по десять почти гарантировано.