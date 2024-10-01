Посилаючись на анонімні джерела в ДБР, влітку медіа поширювали звинувачення щодо мене і навіть публікували, що керівництво Києва начебто вимагало побори з ветерана-перевізника.

Видео дня

Поки я максимально утримувався від коментарів, ДБР незаконно утримувало вилучене в мене майно, не виконувало рішення слідчих суддів за моїми скаргами та приходило до розуміння, що жодних доказів передчасно злитих ЗМІ чергових звинувачень проти керівництва столиці - немає.

Короткі результати цієї історії:

1. Щоб остаточно зняти будь-які підозри, я добровільно пройшов експертизу із застосуванням поліграфа. Питання дуже прямі і чіткі. Брав/не брав? Давав команди чи не давав? Обговорював чи не обговорював? Результати - однозначні. Спойлер - вони протилежні зливам, поширюваним ДБР.

2. Після 4 місяців тяганини ДБР все ж таки повернуло мої особисті кошти як такі, що не мають жодного відношення до кримінального провадження.

3. Внутрішній аудит ситуації щодо підпорядкованих підрозділів та комунальних установ триває. Заступник директора Департаменту транспорту, який відповідав за напрямок пасажирських перевезень і якому оголошувалась підозра, залишив посаду.

Для мене все це чітко вказує, що поширені анонімними джерелами з ДБР звинувачення - в кращому випадку були виданням ДБР бажаного за дійсне, в гіршому — виконанням якогось неформального і брудного замовлення.

Найприкрішим у цій ситуації є цинізм, з яким зацікавлені особи використали перевізника-ветерана, який є потерпілим у цій справі: спочатку ДБР зробило військового обвинуваченим за якесь незаконне зберігання зброї, а потім змусило ходити в КМДА і брати участь у, як видається, чистій провокації. Це - відверта неповага до тих, хто захищає країну і кожного українця.

Вважаю, що крапки над "і" у справі розставлені, час закінчувати з провокаційними діями, час припинити зливати в медіа політично вигідні, але неправдиві заголовки, час зосередити спільні зусилля на тому, що дійсно важливо - перемозі над зовнішнім ворогом та професійній роботі всередині країни.