'Обсуждали территории и членство в НАТО': Трамп намекнул, что Запорожская АЭС является частью мирных переговоров. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с Украиной США обсуждали территориальный вопрос. Он также намекнул, что речь шла и о Запорожской АЭС, которая станет элементом окончательного мирного соглашения.

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Об этом он сказал в четверг, 13 марта, во время общения с журналистами в Белом доме. По его словам, на переговорах с украинской стороной речь шла, в частности, о том, "кому достанется электростанция".

"Мы обсуждали с Украиной территории, которые будут удержаны и потеряны. А также все другие элементы окончательного соглашения. Это электростанция, очень большая электростанция. Кому достанется электростанция, кому достанется то и то. Это нелегкий процесс. Но первая фаза – это прекращение огня", – сказал Трамп.

Также Трамп сказал, что были подняты многие отдельные темы. В частности, украинская сторона обсуждала вступление в НАТО.

"Но все знают, какой наш ответ", – сказал лидер США.

При этом американский президент продемонстрировал свои "феноменальные" знания истории, заявив, что якобы Украина еще 40 лет назад получила отказ на членство в Альянсе. Его совершенно не беспокоит тот факт, что в то время у Украины еще не было независимости, она находилась под гнетом СССР, и даже думать не могла о НАТО.

"Они обсуждали НАТО и пребывание в НАТО, и все знают, какой на это наш ответ. По правде говоря, они знают этот ответ 40 лет", – заявил Трамп.

Он также отметил, что если Россия не согласится на мирное соглашение, "это будет очень разочаровывающий момент для мира".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет видеть от Путина прекращение огня. А не просто очередные заявления.

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