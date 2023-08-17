Турция готова гарантировать проход судов с украинским зерном через Босфор и Дарданеллы – СМИ

Турция готова гарантировать беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы сухогрузам с зерном из Украины. Пока суда не проходили проливы, но в дальнейшем их будут пропускать.

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Об этом сообщает телеканал Haber Global, ссылаясь на источники в Министерстве национальной обороны Турции. "Насколько нам известно, ни одно судно не отправилось из Украины. Но если оно прибудет, то будет пропущено через проливы", – уточнили в ведомстве.

Ранее военно-морские силы (ВМС) Украины объявили временные коридоры для торговых судов, следующих в и из черноморских портов Украины. В течение всех этих маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны РФ, предупредили военные.

Маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и "Южный" еще с начала полномасштабного вторжения России.

К проходу по морским коридорам будут допускаться только те суда, владельцы и капитаны которых официально подтвердят готовность к плаванию в текущих условиях. Военные опасности со стороны РФ остаются высокими.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 16 августа первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в порты Великой Одессы и с них. Так, контейнеровоз JOSEPH SCHULTE (флаг Гонконга) вышел из порта "Одесса".

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