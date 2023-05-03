Обсудили помощь Украине в 7,5 млрд евро: Зеленский провел переговоры с премьер-министром Норвегии. Фото

Правительство Норвегии активно готовится к вступлению в так называемую танковую коалицию, которая системно поставляет тяжелую боевую технику в Украину. Также в Осло усилят способности противовоздушной обороны Украины, что помогает защищать жизнь украинцев.

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Об этом шла речь во время рабочей встречи украинского гаранта Владимира Зеленского и норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стере. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Спасибо вашему народу, правительству и парламенту за поддержку наших людей и наших военных, всего украинского общества", – обратился лидер украинской нации к премьеру союзнического государства.

Также политики подробно обсудили приоритеты реализации недавно презентованной пятилетней программы помощи Украине в размере 7,5 млрд евро. Зеленский высоко оценил норвежскую поддержку в обеспечении Украины природным газом.

"Вы помогли нам пройти через сложную зиму. Спасибо вам за это", – указал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский провел встречу со спикером парламента Португалии Аугушту Сантушем Силвой. Президент поблагодарил делегацию дружественной страны за системную поддержку Украины на фоне полномасштабного вторжения России, а также обговорил с ней геополитическую перспективу нашей страны.

Также украинский гарант 3 мая посетил с официальным визитом Хельсинки и провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Главной темой разговора двух лидеров была российская агрессия против Украины, подготовка следующего санкционного пакета Евросоюза против РФ и меры по предотвращению обхода агрессором уже введенных ограничений.