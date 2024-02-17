Обсудили первоочередные оборонные потребности Украины: Зеленский встретился в Мюнхене с делегацией Сената США. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский 17 февраля провел встречу с делегацией Сената США на полях Мюнхенской конференции по безопасности. На встрече стороны обсудили первоочередные оборонные нужды Украины. В частности, речь шла о дополнительных артиллерийских системах, снарядах, дальнобойном оружии, средствах радиоэлектронной борьбы и об усилении противовоздушной обороны.

Как отметили в Офисе президента, в состав делегации вошли сенаторы от демократической и республиканской партии Соединенных Штатов. Соответственно, Зеленский поблагодарил американцев за двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе США. Он отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшее лидерство США по защите свободы и поддержке демократии в Европе и мире.

"Мы благодарны президенту США, обеим партиям за ваши решения, поддержку и помощь. Вы принимаете нужные решения в критические моменты. Мы очень рассчитываем на США, на всех американцев. Мы рады, что вы с нами – на правильной стороне", - сообщил Зеленский. .

Он также отметил важность недавнего решения Сената о поддержке законопроекта, согласно которому США выделят 60 млрд долларов для помощи Украине.

Отдельно Зеленский обсудил с сенаторами шаги, предпринятые Украиной для противодействия попыткам страны-агрессоры взорвать свободное судоходство и экспорт продовольствия по Черному морю.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский в Мюнхене заявил, что одна из основных целей Украины на 2024 год – экономический рост. Для этого, по его словам, нужно усилить систему ПВО.

Также на полях Мюнхенской конференции президент Украины провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили возможные совместные экономические проекты, а также двустороннее сотрудничество.

Отдельно Зеленский встретился с премьер-министром Дании Мэттом Фредериксеном. В ходе переговоров они обсудили подготовку двустороннего соглашения о безопасности и оборонной поддержке Украины.

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