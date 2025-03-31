Обсудили, как усилить давление на Путина: стали известны подробности разговора Трампа и Стармера

Глава правительства Великобритании Кир Стармер и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в разговоре, состоявшемся в воскресенье, 30 марта, обсудили, в частности, и полномасштабное российское вторжение в Украину. Политики согласились, что давление на российского диктатора Владимира Путина следует продолжать и усиливать.

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О деталях разговора рассказали на официальном сайте британского премьера. Стармер проинформировал Трампа о продуктивных дискуссиях на саммите "Коалиции желающих" в Париже о помощи Украине, который состоялся 27 марта.

"Говоря об Украине, премьер-министр проинформировал президента о продуктивных дискуссиях на встрече "Коалиции желающих" в Париже на этой неделе. Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина", – говорится в сообщении.

Кроме того, Трамп и Стармер обсудили "продуктивные переговоры между своими командами по соглашению об экономическом сотрудничестве между Великобританией и США и договорились, что эти переговоры будут продолжаться в том же темпе на этой неделе".

"Они договорились оставаться на связи в ближайшие дни", – сообщили в офисе британского премьера.

Напомним, что в комментарии NBC News в воскресенье, 30 марта Трамп заявил, что был "очень злой" и "взбешен", когда Путин раскритиковал авторитет президента Украины Владимира Зеленского и предложил руководить Украиной "под эгидой ООН". Он пригрозил введением ограничений на экспорт нефти из РФ, если Москва не договорится с Киевом о прекращении огня в течение месяца.

Как сообщал OBOZ.UA:

– во время саммита "Коалиции желающих" канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер выступили против снятия санкций с России. Они отмечают, что такие действия были бы большой ошибкой, ведь Кремль только пытается затянуть войну.

– Глава британского правительства ранее отметил, что диктатор РФ Путин показал, что на самом деле не стремится быть добросовестным участником мирных переговоров. Он лишь на словах произносит обещания, не соблюдая их.

– The Times пишет, что Путин использует слабости Трампа, чтобы достичь собственных целей. Он играет на самолюбии американского политика и его желании выглядеть "мастером сделок".

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